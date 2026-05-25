Chân dung chàng trai TP.HCM đưa hình ảnh Việt Nam lên phim Doraemon

Cao Thanh Liêm - người đứng sau phần đồ họa tập đặc biệt của Doraemon - gây chú ý khi lồng ghép hình ảnh cơm tấm, bánh mì, 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam lên phim.

Cao Thanh Liêm là người phụ trách phần đồ họa cho bối cảnh phim Doraemon. Ảnh: NVCC.

Ngày 23/5, tập đặc biệt của series hoạt hình kinh điển Doraemon lấy bối cảnh tại Việt Nam vừa lên sóng trên kênh TV Asahi (Nhật Bản).

Trong tập phim "Món quà là chuyến du lịch Việt Nam", ê-kíp sản xuất đưa vào hàng loạt chi tiết đậm màu sắc Việt Nam, từ danh lam thắng cảnh, văn hóa đến ẩm thực đường phố. Đặc biệt, một khung hình nhỏ tại cửa hàng áo dài bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

Ở phân cảnh Shizuka và Dorami ghé mua áo dài, nhiều khán giả tinh ý nhận ra bên cạnh chữ "S" trong từ "Shop" xuất hiện hai chấm nhỏ. Chi tiết này khiến không ít người liên tưởng đến hình dáng bản đồ Việt Nam cùng hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Chỉ sau ít giờ phát sóng, hình ảnh này được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn anime và mạng xã hội.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Cao Thanh Liêm (KaoTL) - người phụ trách phần đồ họa bối cảnh cho tập phim - cho biết bản thân bất ngờ khi chi tiết nhỏ mình cài cắm trong phim lại nhận được sự quan tâm lớn đến vậy.

Sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, Cao Thanh Liêm hiện là trưởng nhóm của một đội ngũ gồm 6 bạn trẻ chuyên thực hiện Background Animation (đồ họa bối cảnh cho phim hoạt hình). Theo anh, cả nhóm đã dành khoảng một tháng để hoàn thiện dự án đặc biệt này.

Thanh Liêm và các bạn trẻ trong team đứng sau phần đồ họa của tập Doraemon lấy bối cảnh ở Việt Nam. Ảnh: NVCC.

"Ngay từ đầu, tôi đã nói với các bạn trong team rằng đây có thể là cơ hội hiếm hoi khi một bộ phim tuổi thơ nổi tiếng như Doraemon dành hẳn một tập cho Việt Nam. Vì vậy, ai cũng cố gắng đặt thật nhiều tình cảm và niềm tự hào quê hương vào từng khung hình", anh kể.

Hình ảnh gợi nhắc Hoàng Sa - Trường Sa xuất hiện trong phân cảnh tiệm áo dài không chỉ là một chi tiết đồ họa đơn thuần, mà còn là thông điệp đầy tự hào mà ê-kíp muốn gửi đến khán giả Việt.

Có hơn 15 năm làm việc cùng các ê-kíp hoạt hình Nhật Bản, Thanh Liêm cho biết anh không gặp quá nhiều áp lực khi phối hợp sản xuất. Điều anh học được nhiều nhất từ đồng nghiệp Nhật là sự chỉn chu, chăm chỉ và tinh thần không ngừng trau dồi kỹ năng.

Giữa thời điểm AI phát triển mạnh mẽ, anh cho rằng công nghệ có thể hỗ trợ rất nhiều trong lĩnh vực sáng tạo hình ảnh. Tuy nhiên, chính điều đó cũng khiến những người làm nghề như anh càng muốn giữ gìn tinh thần và giá trị nguyên bản của anime - dòng phim gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Trong tập phim lần này, câu chuyện bắt đầu khi Shizuka bày tỏ mong muốn được đến Việt Nam một lần. Nghe vậy, Nobita quyết định biến chuyến đi ấy thành món quà sinh nhật dành cho cô bạn thân.

Chi tiết chữ S có hai chấm nhỏ cạnh bên được nhiều người quan tâm. Ảnh cắt từ video.

Ban đầu, Nobita hy vọng có thể sử dụng "cánh cửa thần kỳ" để thực hiện kế hoạch, nhưng bảo bối này lại đang được sửa chữa. Không muốn Shizuka thất vọng, Doraemon sau đó phải nhờ Dorami giúp đỡ để cả nhóm có thể bắt đầu hành trình khám phá Việt Nam.

Điểm dừng chân đầu tiên của nhóm là hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội. Sau đó, Doraemon, Nobita, Shizuka và Dorami tiếp tục ghé thăm nhiều địa danh quen thuộc như vịnh Hạ Long, cầu Rồng Đà Nẵng cùng một số khu vực tại TP.HCM.

Không chỉ tái hiện cảnh đẹp, tập phim còn đưa nhiều yếu tố văn hóa Việt Nam vào mạch truyện. Shizuka và Dorami xuất hiện trong tà áo dài truyền thống, trong khi Doraemon và Nobita đội nón lá khi tham quan phố xá.

Những món ăn quen thuộc như cơm tấm, bánh mì cũng xuất hiện trong nhiều phân cảnh, tạo cảm giác gần gũi với khán giả Việt. Đặc biệt, "bánh mì phiên dịch" - phiên bản mang phong cách Việt Nam của chiếc bánh mì giúp hiểu mọi ngôn ngữ - trở thành chi tiết thú vị khiến nhiều fan thích thú.

Nhóm bạn của Doraemon đến tham quan Hội An. Ảnh: Cắt từ video.

Truyện tranh Doraemon lần đầu xuất hiện vào năm 1969, do Fujiko F. Fujio, bút danh chung của họa sĩ Hiroshi Fujimoto và Motoo Abiko từ năm 1954 đến 1987, sáng tạo.

Nội dung xoay quanh hành trình của chú mèo máy đến từ thế kỷ 22 trở về quá khứ để giúp đỡ Nobita - cậu học sinh vụng về, học kém nhưng tốt bụng. Đồng hành cùng nhau, Doraemon và nhóm bạn liên tục trải qua những chuyến phiêu lưu hài hước, cảm động nhờ các bảo bối đến từ tương lai như cánh cửa thần kỳ, chong chóng tre hay túi thần kỳ.

Sau hơn nửa thế kỷ, bộ truyện và loạt phim hoạt hình này vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trên toàn thế giới, trở thành một phần tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả.

Giữa thời đại AI phát triển mạnh, Thanh Liêm vẫn mong giữ được cảm xúc và bản sắc riêng của anime truyền thống. Ảnh: NVCC.