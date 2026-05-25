'Vòng tròn lạ' lơ lửng trên bầu trời TP.HCM là gì?

Vòng tròn đen xuất hiện trên bầu trời TP.HCM sáng 25/5 có nhiều khả năng là hiện tượng vật lý mang tên vòng khói xoáy.

Ngày 25/5, mạng xã hội xôn xao trước clip ghi lại hình ảnh một vòng tròn màu đen xuất hiện trên bầu trời, được cho là tại một công ty may mặc ở TP.HCM. Vòng tròn đen lơ lửng, giữ nguyên hình dạng giữa không trung, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi ngạc nhiên.

Phía dưới các bài đăng, nhiều người để lại bình luận tò mò. Không ít ý kiến cho rằng đây là hiện tượng liên quan đến vật thể bay không xác định (UFO), trong khi số khác nghi ngờ đó là hiệu ứng khói từ một vụ nổ hoặc hoạt động công nghiệp.

Chị Phương Ngọc, một người dân sống tại phường Phú Tân, cho biết khoảng 6h30 sáng cùng ngày, chị cũng nhìn thấy vòng tròn đen này khi đang trên đường đi làm.

"Lúc đầu tôi tưởng là khói bình thường, nhưng càng nhìn càng thấy lạ vì nó tròn đều và từ từ lớn ra", chị kể.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện một câu lạc bộ thiên văn tại TP.HCM nhận định vòng tròn xuất hiện trên bầu trời nhiều khả năng là hiện tượng "vòng khói xoáy" (smoke ring vortex) - một dạng vòng xoáy khí hình thành khi luồng khí nóng hoặc khí nén bị đẩy mạnh ra môi trường rồi tự cuộn tròn trong không khí.

Theo người này, hiện tượng vật lý trên có thể xuất hiện sau các vụ nổ nhỏ, hoạt động công nghiệp hoặc khi một lượng lớn khí thoát ra qua miệng tròn như ống khói, bồn áp suất.

Khi khối khí được phóng ra, phần trung tâm di chuyển nhanh hơn phần rìa vốn chịu lực ma sát với không khí xung quanh. Sự chênh lệch tốc độ khiến luồng khí tự cuộn lại, tạo thành cấu trúc xoáy khép kín giống hình chiếc nhẫn. Phần khói nhìn thấy thực chất chỉ là dấu vết giúp mắt thường quan sát được dòng chuyển động của không khí.

Các chuyên gia cho biết vòng khói xoáy có thể giữ nguyên hình dạng từ vài giây đến vài phút nếu điều kiện thời tiết ổn định và ít gió. Tuy nhiên, khi gặp nhiễu động không khí hoặc thay đổi nhiệt độ, cấu trúc này sẽ nhanh chóng biến dạng rồi tan dần.