Cảnh tượng gây sốt ở trận Canada - Nam Phi

Một nữ CĐV Canada bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội khi đánh rơi điện thoại xuống khán đài trong lúc hào hứng tham gia "sóng người" ở trận đấu với Nam Phi tại World Cup.

Cảnh tượng nữ cổ động viên Canada đánh rơi điện thoại được máy quay ghi lại. Ảnh cắt từ clip.

Rạng sáng 29/6, tuyển Canada gặp Nam Phi ở vòng 32 đội trên sân SoFi ở Los Angeles (Mỹ). Đầu hiệp hai, khi tỷ số vẫn là 0-0, các khán giả đã cùng nhau đứng lên ngồi xuống, tạo nên làn sóng người trên khán đài, thể hiện tinh thần cổ vũ tập thể.

Tuy nhiên, một cổ động viên mặc màu áo Canada đã phải hối hận vì quyết định tham gia.

Cụ thể, trong lúc hòa vào làn sóng cổ vũ, một người hâm mộ ngồi ở hàng ghế đầu khu vực tầng trên vẫn cầm điện thoại trên tay. Khi đứng bật dậy để tham gia, chiếc điện thoại bất ngờ tuột khỏi tay cô.

Ngay lập tức, cô xuất hiện với gương mặt kinh hoàng, lấy tay che mặt khi nhìn chiếc điện thoại rơi thẳng xuống khu vực khán đài phía dưới.

Người phụ nữ hoảng hốt khi đánh rơi điện thoại xuống khu vực dưới khán đài.

Khoảnh khắc "tai nạn" này đã được máy quay truyền hình ghi lại rõ ràng và phát sóng trên nhiều kênh, khiến biểu cảm đau đớn của nữ cổ động viên được hàng triệu người nhìn thấy.

Người hâm mộ nhanh chóng cắt đoạn video và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Một người viết: "Khoảnh khắc hay nhất World Cup vừa xảy ra. Sắp thấy nó khắp mạng xã hội thôi. Một phụ nữ đứng bật dậy tham gia 'sóng người' rồi làm rơi điện thoại qua lan can xuống tầng dưới sân vận động. Quá đỉnh". Người khác viết: "Cô ấy sẽ không tham gia 'sóng người' lần nữa đâu".

Kết quả trận đối đầu giữa Canada và Nam Phi sau đó được định đoạt ở thời gian bù giờ nhờ siêu phẩm của Stephen Eustáquio. Bàn thắng này là pha lập công đầu tiên của Canada ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup, đồng thời giúp đội chủ nhà giành vé vào vòng 16 đội. Canada sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Morocco.