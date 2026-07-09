Em trai 4 tuổi của Lamine Yamal thành ngôi sao ở World Cup

Những khoảnh khắc ăn mừng hồn nhiên của Keyne, em trai Lamine Yamal, đang gây sốt mạng xã hội, giúp cậu bé trở thành "ngôi sao" ngoài đường biên ở World Cup.

Khoảnh khắc ăn mừng trên khán đài của Keyne gây bão mạng xã hội. Ảnh: @DAZN_ES/X.

Rạng sáng 3/7, khi Tây Ban Nha vừa nâng tỷ số lên 3-0 trước Áo trong màn trình diễn ấn tượng nhất của đội tuyển tại World Cup 2026 thì máy quay truyền hình bất ngờ hướng lên khán đài.

Giữa biển cổ động viên Tây Ban Nha đang ăn mừng cuồng nhiệt, ống kính dừng lại ở một cậu bé hét vang "Vamooos!" hết cỡ, liên tục vung tay trong niềm phấn khích sau bàn thắng ở phút 89 của Mikel Oyarzabal.

Đó không phải lựa chọn ngẫu nhiên của ê-kíp truyền hình. Cậu bé ấy là Keyne, em trai cùng mẹ khác cha mới 4 tuổi của Lamine Yamal, và cậu đã là một gương mặt quen thuộc, theo The Athletic.

Keyne sinh tháng 9/2022, là con trai của mẹ Yamal - Sheila Ebana. Keyne và Yamal có mối quan hệ vô cùng gắn bó. Sau khi được bầu là Cầu thủ hay nhất trận gặp Áo ở vòng 1/16 hôm 3/7, Yamal đã chia sẻ điều đó trong khu vực phỏng vấn.

"Tôi rất xúc động khi thấy em trai mình hạnh phúc đến vậy, cũng như khi thấy mẹ và bạn bè được sống cuộc sống mà họ luôn mơ ước. Em trai có ý nghĩa vô cùng lớn đối với tôi. Tôi yêu thằng bé hết mực, cảm giác như đó là con trai của mình vậy", anh nói.

Luôn đồng hành cùng anh trai

Tình cảm gia đình là một phần quan trọng tạo nên con người Lamine Yamal. Mỗi khi được hỏi về áp lực của bóng đá đỉnh cao và cách vượt qua sự nổi tiếng quá nhanh, cầu thủ 18 tuổi luôn nhắc tới tuổi thơ và gia đình.

Khi ký hợp đồng mới với Barcelona vào tháng 7/2025, anh cũng đưa toàn bộ người thân đến chứng kiến.

Gia đình luôn có mặt cổ vũ và chia vui với Yamal trong các giải đấu. Ảnh: @sheila_ebana/Instagram.

"Mẹ sinh tôi khi mới 16 tuổi. Cha tôi cũng phải bươn chải kiếm sống, có lúc phải nhặt đồ ngoài đường chỉ để mang chút thức ăn về nhà. Với tôi, đó mới là áp lực thật sự, chứ không phải những gì mình đang trải qua", Yamal chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Cadena SER tuần trước.

Những người thân cận cho biết ngay khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, ưu tiên hàng đầu của Yamal là giúp gia đình có cuộc sống đầy đủ hơn. Có lẽ đó cũng là lý do em trai Keyne luôn giữ vị trí đặc biệt trong cuộc đời anh.

Keyne gần như có mặt ở mọi trận đấu của Barcelona, kể cả nhiều chuyến làm khách tại châu Âu. Khi Yamal tới Paris dự lễ trao giải Quả bóng vàng vào tháng 9/2025, Keyne cũng xuất hiện, vô tư chơi với quả bóng Champions League trên thảm đỏ và tạo dáng chụp ảnh cùng anh trai.

Với những người theo dõi Barcelona hay bóng đá Tây Ban Nha, việc Keyne trở thành tâm điểm không còn xa lạ.

Khoảnh khắc đầu tiên khiến cậu bé được nhiều người biết đến là sau chức vô địch EURO 2024 của tuyển Tây Ban Nha, khi Keyne cùng gia đình xuống sân ăn mừng và vui đùa với nhiều cầu thủ.

Nổi tiếng trên mạng xã hội

Cùng với sự nổi tiếng của Yamal, Keyne cũng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Yamal thường xuyên đăng các video hai anh em nhảy TikTok hoặc cùng chơi bóng trong vườn.

Keyne cũng là "ngôi sao" trong lễ mừng chức vô địch La Liga của Barcelona trên sân Camp Nou mùa trước. Những video cậu bé nhảy múa trong tiệc sinh nhật hay phát âm tên các cầu thủ Barcelona theo cách ngọng nghịu đáng yêu đều được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi.

Keyne được nhiều người biết tới khi là em trai cầu thủ nổi tiếng Lamine Yamal. Ảnh: Reuters.

Khi Yamal ra mắt kênh YouTube bằng video giới thiệu căn hộ cũ vào tháng 12/2025, anh cũng khoe nhiều bức ảnh của em trai và kể rằng Keyne rất thích nghịch bức tượng caganer mô phỏng chính Yamal. Đây là món đồ truyền thống nổi tiếng trong dịp Giáng sinh của xứ Catalonia.

Người hâm mộ cũng từng thấy Keyne hát vang bài ca Barcelona tại nhà, reo hò tên anh trai, chơi đùa với linh vật mèo khổng lồ của Barca, hay vui vẻ cùng Nico Williams, bạn thân của Yamal ở tuyển Tây Ban Nha, sau trận đấu giữa Barcelona và Athletic Club.

Trở thành hiện tượng nhờ World Cup

Nếu ở Barcelona, Keyne đã nhận được nhiều sự chú ý thì World Cup còn đưa cậu bé lên một tầm cao mới. Đoạn video Keyne ăn mừng trong trận gặp Áo được chia sẻ hàng triệu lượt trên mạng xã hội và nhanh chóng trở thành một trong những meme được bình luận nhiều nhất tại Tây Ban Nha.

Sức hút của cậu bé còn lan sang cả các tuyển thủ quốc gia. Có người dùng mạng xã hội X than phiền dưới đoạn clip do DAZN đăng tải rằng "người phụ nữ tóc vàng phía trước" đã che khuất góc quay. Tiền đạo Borja Iglesias lập tức đáp lại: "Người phụ nữ tóc vàng đó vừa giúp ghi cú đúp cho các bạn đấy".

Thực tế, đó chính là mẹ của Mikel Oyarzabal. Gia đình các tuyển thủ Tây Ban Nha đều ngồi cùng một khu vực trên khán đài trong các trận đấu tại World Cup.

Keyne và bố trên khán đài trận đấu Tây Ban Nha - Áo. Ảnh: @sheila_ebana/Instagram.

Keyne cũng thường xuyên xuất hiện trên Instagram của mẹ, tài khoản hiện có hơn 700.000 người theo dõi. Cậu góp mặt trong một số bài đăng quảng bá, như video giới thiệu một nhà hàng sushi ở Premià de Mar, thị trấn ven biển gần Barcelona. Tuy nhiên, phần lớn nội dung vẫn chỉ là những khoảnh khắc đời thường của gia đình.

Theo các nguồn tin thân cận với Yamal, nhiều thương hiệu đã bắt đầu liên hệ để tìm kiếm cơ hội hợp tác với Keyne.

Tây Ban Nha sẽ gặp Bỉ ở tứ kết World Cup vào ngày 11/7 tới. Và nhiều khả năng, người hâm mộ sẽ lại được thấy cậu bé Keyne xuất hiện trên khán đài, tiếp tục ăn mừng những bàn thắng của anh trai.