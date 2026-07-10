Cảnh choáng ngợp bên trong các sân vận động World Cup

SVĐ New York New Jersey (tên gốc là MetLife) tọa lạc tại East Rutherford, New Jersey, có sức chứa hơn 82.000 người. Nằm ngay bên kia sông Hudson, đối diện Manhattan, trong vùng đầm lầy, đây sẽ là nơi diễn ra trận chung kết World Cup vào ngày 19/7. Được khánh thành năm 2010, đây là sân nhà của đội New York Giants và New York Jets, thay thế cho SVĐ Giants bên cạnh, nơi từng tổ chức World Cup năm 1994. Sân được bao quanh bởi các bãi đậu xe và nằm cạnh trường đua ngựa Meadowlands và trung tâm mua sắm American Dream. Phương tiện giao thông công cộng rất hạn chế, ít lối đi bộ và chỉ có một tuyến tàu điện chạy vào những ngày diễn ra các sự kiện.