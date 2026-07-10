Cảnh choáng ngợp bên trong các sân vận động World Cup

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Ngày 9/7, trang Instagram của FIFA World Cup, có hơn 66 triệu người theo dõi, chia sẻ loạt hình ảnh choáng ngợp bên trong các SVĐ biểu tượng của 3 quốc gia đăng cai: Mỹ, Mexico và Canada. Trong các bức hình, những khán đài khổng lồ, chật kín khán giả mang màu cờ sắc áo của từng quốc gia đã tạo nên những mảng màu sắc, khối ánh sáng đầy ấn tượng. Kiến trúc đặc trưng của từng công trình cũng khiến người xem trầm trồ.
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Các SVĐ năm nay có nhiều điểm đặc biệt khi đây là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại 3 quốc gia, với 16 sân trải dài ở 16 thành phố khác nhau. Ở những trận đầu của giải đấu, SVĐ Estadio BBVA ở Mexico đã gây sốt khắp mạng xã hội với khung cảnh kỳ vĩ, mang đến tầm nhìn độc nhất vô nhị cho những người hâm mộ. Bao trọn tầm mắt là ngọn núi Cerro de la Silla hùng vĩ. Đây là một trong những SVĐ hiện đại và thơ mộng nhất châu Mỹ, nơi tạo sự đối lập đầy chất thơ giữa công trình hiện đại và vẻ đẹp thiên nhiên.
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Nhiều sân đã được FIFA đổi tên trong suốt thời gian diễn ra giải đấu vì vấn đề thương mại. SVĐ AT&T (Dallas, Mỹ) tạm đổi tên thành SVĐ Dallas. Sân có mái che di động, khánh thành năm 2009, là sân nhà của đội bóng bầu dục Dallas Cowboys thuộc giải NFL, có sức chứa 94.000 khán giả. Tại đây đã diễn ra các trận đấu giữa Hà Lan - Nhật Bản (14/6), Anh - Croatia (17/6), Argentina - Áo (22/6), Nhật Bản - Thụy Điển (25/6), Jordan - Algeria (27/6), và sẽ là nơi tổ chức trận bán kết vào 14/7.
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SVĐ New York New Jersey (tên gốc là MetLife) tọa lạc tại East Rutherford, New Jersey, có sức chứa hơn 82.000 người. Nằm ngay bên kia sông Hudson, đối diện Manhattan, trong vùng đầm lầy, đây sẽ là nơi diễn ra trận chung kết World Cup vào ngày 19/7. Được khánh thành năm 2010, đây là sân nhà của đội New York Giants và New York Jets, thay thế cho SVĐ Giants bên cạnh, nơi từng tổ chức World Cup năm 1994. Sân được bao quanh bởi các bãi đậu xe và nằm cạnh trường đua ngựa Meadowlands và trung tâm mua sắm American Dream. Phương tiện giao thông công cộng rất hạn chế, ít lối đi bộ và chỉ có một tuyến tàu điện chạy vào những ngày diễn ra các sự kiện.
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SVĐ Seattle khiến khán giả choáng ngợp khi hướng thẳng ra các tòa nhà chọc trời của thành phố. Tên vốn có là SVĐ Lumen Field, nơi đây cách trung tâm thành phố một quãng đi bộ ngắn, được khánh thành năm 2002. Đây là sân nhà của đội Seahawks thuộc NFL và đội Sounders thuộc MLS. Sân cỏ tự nhiên đã được trồng trên nền cỏ nhân tạo. Sân có sức chứa 69.000 khán giả.
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Với đặc thù thiết kế không có mái che ở hai bên, hàng nghìn khán giả đã được theo dõi trận đấu dưới ánh sáng kỳ diệu tại SVĐ Los Angeles (tên gốc là SVĐ SoFi). SVĐ này đã từng tổ chức trận Super Bowl năm 2022 và giải vô địch bóng đá NCAA năm 2023. Sân có sức chứa 70.000 người và FIFA tính phí 250 USD cho việc đậu xe trong gara của sân mỗi trận.
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SVĐ Atlanta (vốn là SVĐ Mercedes-Benz) sở hữu hai "kỳ quan kiến trúc" trên thế giới là mái che mở thu hẹp kiểu "mắt camera" và chiếc màn hình LED 360 độ chạy dọc theo chu vi của vòm sân. Được khánh thành vào năm 2017, đây là sân nhà của đội Atlanta Falcons thuộc NFL và đội Atlanta United thuộc MLS. Nơi đây đã tổ chức trận Super Bowl năm 2019 và dự kiến tiếp tục tổ chức vào năm 2028. Do chi phí, FIFA đã không yêu cầu che phủ hoặc gỡ bỏ logo Mercedes-Benz trên mái sân vận động. Đây sẽ là nơi tổ chức một trong hai trận bán kết vào ngày 15/7.
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SVĐ BMO Field (Canada) được đổi tên SVĐ Toronto trong thời gian phục vụ World Cup. Được xây dựng trên nền Exhibition Stadium, đây từng là sân nhà của đội bóng chày Toronto Blue Jays thuộc giải MLB và đội bóng bầu dục Toronto Argonauts thuộc giải CFL. Hàng nghìn khán giả cầm trên tay biểu tượng lá phong của Canada, với tầm nhìn là ngọn tháp CN Tower biểu tượng tạo nên khung cảnh ấn tượng.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.