Haaland phản ứng khi được so sánh với Ma Bư

Tiền đạo người Na Uy tỏ ra thích thú khi được so sánh với nhân vật phản diện nổi tiếng của Dragon Ball Z.

Haaland được fan so sánh với nhân vật Majin Buu vì vẻ ngoài hầm hố. Ảnh: hidden.ny/Instagram.

Tiền đạo Erling Haaland là một trong những ngôi sao tỏa sáng nhất tại World Cup 2026 với 7 bàn thắng sau 4 trận, chỉ xếp sau người dẫn đầu hiện tại là Messi với 8 bàn. Với thân hình đồ sộ và thể lực đáng kinh ngạc, Haaland gieo nỗi sợ cho bất kỳ đối thủ nào phải đối đầu với anh.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, ngôi sao người Na Uy lại trở thành "chúa meme" khi liên tục được fan toàn cầu chế ảnh hài hước.

Ngày 6/7, tài khoản Instagram HIDDEN với 3 triệu follow đăng loạt hình ảnh so sánh Haaland với các nhân vật trong Dragon Ball Z (7 viên ngọc rồng) - series anime ăn khách của Nhật Bản.

"Người hâm mộ nói rằng Erling Haaland trông giống Majin Buu (Ma Bư). Majin Buu là một kẻ phản diện chính trong Dragon Ball Z, được Babidi đánh thức sau khi được tạo ra bởi phù thủy Bibidi. Nó là một sinh vật ma thuật được biết đến với khả năng tái tạo, sức mạnh khổng lồ và khả năng biến người khác thành kẹo", bài viết mô tả.

Không chỉ vậy, bài đăng còn chia sẻ loạt ảnh ghép so sánh tiền đạo mang áo số 9 với các phiên bản khác của Majin Buu như Super Buu (sinh ra khi Majin Buu gầy hấp thụ Majin Buu mập) và Kid Buu (dạng nguyên thủy, thuần túy cái ác và nguy hiểm nhất của Majin Buu).

Loạt ảnh chế về Haalang bùng nổ mạng xã hội. Ảnh: hidden.ny/Instagram.

Chỉ ít tiếng sau, người hâm mộ bất ngờ khi tài khoản chính chủ có hơn 57 triệu follow của Haaland để lại bình luận ngay dưới bài đăng: "Ý tôi là... tôi cũng không phản đối điều này".

Bình luận hài hước của anh chàng lập tức thu hút hơn 115.000 lượt yêu thích. Nhiều fan không khỏi ngạc nhiên khi bắt gặp ngôi sao bóng đá đi bình luận dạo.

Đây không phải lần đầu tiên Haaland gây chú ý khi tương tác trên mạng xã hội. Tiền đạo Gen Z chăm chỉ trong việc phản hồi bình luận của fan hay trả lời các bài đăng hài hước nhắc đến mình.

Trước trận đấu vòng 1/8 giữa Brazil và Na Uy tại World Cup 2026, tài khoản Instagram Stay Humble Central đã đăng tải một đoạn video AI chế lại phân cảnh nổi tiếng "A Thousand Miles" trong bộ phim White Chicks. Trong đó, nhân vật của Terry Crews được thay bằng Vinicius Jr. (tiền đạo Brazil), còn Haaland được ghép vào vai do Marlon Wayans thể hiện.

Haaland sau đó xuất hiện trong phần bình luận, tag tên Vinicius Jr. kèm lời nhắn: "Hahahahaha @vinijr chúng ta phải quay lại cảnh này thôi".

Khi Na Uy tiến sâu vào các vòng trong tại World Cup, Haaland tiếp tục trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi. Đặc biệt, trên các diễn đàn, nhiều người hâm mộ đã chế các clip chia sẻ về "hội chứng sợ Haaland".

Haaland-phobia là cách nói mang tính hài hước, dùng để chỉ sự e ngại hoặc ám ảnh trước khả năng ghi bàn của Haaland. Thuật ngữ này thường mô tả các hậu vệ hoặc đội bóng phải thay đổi chiến thuật để đối phó với ngôi sao người Na Uy.

Hình ảnh các cầu thủ đối phương ngã lăn khi va phải tiền đạo sinh năm 2000 khi đụng độ, cách ăn mừng như "quái vật" trên sân hay dáng đi đậm chất Viking của anh đều trở thành đề tài chế ảnh.

Nhiều nhân vật cũng bất ngờ thành hiện tượng mạng khi có ngoại hình giống tiền đạo trẻ, trong đó có thể kể đến nữ người mẫu Thụy Điển Julia Grop hay blogger Nga Sasha Katrich - những người được mệnh danh "em gái Haaland".

Với chiến thắng ở vòng 1/8 trước Brazil, Haaland và Na Uy sẽ bước vào trận tứ kết, đối đầu với tuyển Anh.