Cảnh trong phòng thay đồ nói lên tất cả về tuyển Argentina

Trong phòng thay đồ sau chiến thắng trước Ai Cập, các cầu thủ Argentina cùng hòa vào điệp khúc: "Vì Falklands, vì Diego. Vì chiếc cúp cuối cùng của Leo".

Các cầu thủ Argentina hát vang trong phòng thay đồ.

Sau màn lội ngược dòng lịch sử trước Ai Cập để giành vé vào tứ kết World Cup 2026, các cầu thủ Argentina đã có màn ăn mừng đầy cảm xúc trong phòng thay đồ.

Tài khoản của Liên đoàn bóng đá Argentina (@afaseleccion) với hơn 16 triệu người theo dõi đã chia sẻ lại khoảnh khắc đầy ấn tượng. Trong phòng thay đồ, các cầu thủ khoác vai nhau, nhảy nhót trong sung sướng và cùng hòa vang theo điệp khúc của bài hát La Cuarta Estrella.

"Por Malvinas, por El Diego. Por la última de Leo. Argentina quiero verte bicampeón" (tạm dịch: Vì Falklands, vì Diego. Vì chiếc cúp cuối cùng của Leo. Argentina, tôi muốn thấy các bạn hai lần vô địch).

Clip trên Instagram của AFA thu hút 2,2 triệu lượt xem cùng gần 3 triệu view khi được chia sẻ trên X.

Đoạn điệp khúc nhắc về "chiếc cúp cuối cùng của Leo" - đánh dấu lần cuối cùng Messi tham gia World Cup - khiến fan xúc động. Cách ăn mừng của đội quân La Albiceleste cho thấy họ yêu mến và trân trọng người hùng Messi đến mức nào, và sẵn sàng cống hiến tất cả để anh khép lại hành trình này một cách tốt đẹp nhất.

Cuối màn ăn mừng, giọng nói của Alexis Mac Allister vang lên khuyên nhủ: "Giờ thì nghỉ ngơi thôi các chàng trai". Otamendi kết thúc bài ca bằng một câu nói tóm gọn tâm trạng chung của cả đội: "Chúng ta thật điên rồ".

Trung vệ Nicolás Otamendi chia sẻ lại video trên story trang cá nhân với dòng cảm xúc ngắn gọn: "Tiến vào tứ kết".

Trong trận đấu vòng 1/8, Argentina bị Ai Cập dẫn trước 2-0. Phải đến phút 79, trận đấu thay đổi cục diện khi Romero ghi bàn từ pha kiến tạo của Messi. Chỉ 4 phút sau, tiền đạo mang áo số 10 nâng tỉ số với pha dứt điểm ngoạn mục. Argentina ấn định chiến thắng 3-2 với pha ghi bàn của Enzo Fernandez ở phút bù giờ thứ 2.

Nhà đương kim vô địch khiến người hâm mộ vỡ òa trong hạnh phúc bằng màn trình diễn nghẹt thở. Và nhiều người tin rằng lời ca La Cuarta Estrella (Ngôi sao thứ tư) - hy vọng về chiếc cúp vô địch thứ 4 - sẽ trở thành sự thật.

Đây là kỳ World Cup thứ 6 của Messi và cũng là lần cuối anh tham dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Ảnh: AFA/Instagram.

Bài hát này do Pablo Quintana (Palmito), một nhà soạn nhạc quảng cáo và người sáng tạo nội dung đến từ Rosario, sáng tác và được biết đến trên mạng xã hội với cái tên Palmito Música. Quintana sáng tác nó vào tháng 3/2026 để cổ vũ đội bóng, và chỉ vài tuần sau nó đã đến tai Messi.

Theo trang infobae, Ignacio Ovando, một cầu thủ tập luyện cùng tuyển Argentina, xác nhận La Cuarta Estrella được vang lên trong các buổi tập, và Messi nghe được nó từ sân tập. Từ khán đài, nhiều người hâm mộ khắp thế giới cũng biết đến lời ca này, sau đó chia sẻ nó lên mạng xã hội.

Lời bài hát mà anh sáng tác từ câu đầu tiên đã cô đọng nhiều tầng cảm xúc của người hâm mộ Argentina. Anh nhắc đến chiếc cúp vô địch thứ 3 tại World Cup Qatar 2022, gợi nhớ đến huyền thoại Diego Maradona và kỳ World Cup 1994 mà đội tuyển quốc gia không thể giành được chiến thắng, kết thúc bằng một lời nhắc trực tiếp đến Messi.

"Tôi là một cổ động viên của đội tuyển Argentina. Tôi luôn cổ vũ đội bằng cả trái tim. Chúng ta đã giành ngôi sao (chiến thắng) thứ ba cùng Lionel. Chúng ta muốn một lần nữa trở thành nhà vô địch. Và sau 32 năm, đội quân của Scaloni sẽ đòi lại món nợ, chiếc cúp đã bị cướp khỏi tay số 10" - lời bài hát nhanh chóng được nhiều fan thuộc lòng.

Quintana giải thích rằng mục tiêu của anh là gói trọn "tình cảm của người dân Argentina, của người hâm mộ, của các gia đình, và đặc biệt là của trẻ em, bởi vì chúng là những người hò reo nhiều nhất, những người hát nhiều nhất".

Hành trình đến sân vận động ở Mỹ của Palmito cũng gặp nhiều trở ngại. Anh bị từ chối cấp visa hai lần, cuối cùng đến Mỹ với tư cách là người được Đài Truyền hình Công cộng thuê để sáng tác nội dung. Đây không phải là lần đầu tiên anh sáng tác nhạc cho đội tuyển quốc gia Argentina. Vào năm 2024, anh đã sáng tác bài Winning Another Cup with Leo dựa trên giai điệu bài Impossible của Callejeros , và bài hát đã đến tai chính các cầu thủ, những người đã hát nó trên xe buýt của đội trong các lễ ăn mừng Copa América.