Argentina gửi yêu cầu khẩn tới FIFA

Liên đoàn Bóng đá Argentina được cho là đã gửi đề nghị đặc biệt tới FIFA trước trận bán kết World Cup gặp tuyển Anh.

Argentina yêu cầu đổi trang phục màu xanh đậm - đen trước trận bán kết gặp tuyển Anh. Ảnh: Reuters.

Theo nhà báo Argentina Gastón Edul, Liên đoàn Bóng đá Argentina đã gửi yêu cầu khẩn tới FIFA xin được mặc bộ trang phục sân khách màu xanh đậm - đen, thay vì chiếc áo sọc xanh trắng truyền thống.

Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được FIFA đưa ra vào ngày 14/7, một hôm trước khi trận đấu diễn ra.

Tại World Cup năm nay, Argentina sử dụng áo sân nhà trong 5/6 trận đấu. Lần duy nhất họ mặc áo sân khách là chiến thắng 3-1 trước Jordan ở vòng bảng hôm 28/6, theo Ladbible.

Trong khi đó, tuyển Anh là đội được xếp đá sân nhà ở trận bán kết tại Atlanta nên sẽ tiếp tục mặc bộ trang phục trắng quen thuộc. "Tam sư" cũng mới chỉ một lần sử dụng áo sân khách màu đỏ, trong chiến thắng 2-0 trước Panama ở lượt trận cuối vòng bảng.

Gastón Edul không tiết lộ lý do cụ thể của đề nghị này. Tuy nhiên, một nguyên nhân có thể là màu trắng trên áo sân nhà của Argentina dễ gây trùng với trang phục trắng của tuyển Anh.

Ở trận gặp Jordan, khi Argentina mặc áo xanh đậm thì đối thủ sử dụng trang phục trắng hoàn toàn.

Bên cạnh yếu tố màu sắc, nhiều người cho rằng quyết định này còn mang ý nghĩa tinh thần khi gợi lại những chiến thắng đáng nhớ của Argentina trước tuyển Anh.

Messi mong chờ gặp tuyển Anh. Ảnh: Reuters.

Tại World Cup 1986, Argentina đánh bại Anh 2-1 trong trận đấu nổi tiếng với hai khoảnh khắc lịch sử của Diego Maradona: bàn thắng "Bàn tay của Chúa" và "Bàn thắng thế kỷ". Khi đó, đội bóng Nam Mỹ mặc áo màu xanh không có các sọc trắng truyền thống.

Đến World Cup 1998, Argentina tiếp tục loại Anh ở vòng 1/8 sau loạt sút luân lưu. Trận đấu này cũng ghi dấu chiếc thẻ đỏ của David Beckham sau pha va chạm với Diego Simeone. Hôm đó, Argentina mặc bộ trang phục xanh đậm.

Ngược lại, ở lần đối đầu tại World Cup 2002, Argentina trở lại với áo sọc xanh trắng truyền thống, còn tuyển Anh mặc áo đỏ. "Tam sư" giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của David Beckham, được xem là màn "phục thù" sau thất bại năm 1998.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau là trận giao hữu năm 2005. Khi đó, tuyển Anh mặc áo trắng còn Argentina sử dụng áo xanh đậm. Đội tuyển Anh giành chiến thắng 3-2 và trở thành đội đầu tiên thắng Argentina hai trận liên tiếp trong lịch sử đối đầu giữa hai bên.

Do hai đội không gặp nhau suốt hơn hai thập kỷ, Lionel Messi chưa từng đối đầu tuyển Anh trong 205 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Chia sẻ với ESPN Argentina, siêu sao 38 tuổi cho biết anh rất mong chờ thử thách mới này.

Messi nói đây sẽ là lần đầu tiên anh chạm trán tuyển Anh ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Theo đội trưởng Argentina, trong suốt sự nghiệp anh đã đối đầu gần như mọi đối thủ lớn, vì vậy việc gặp tuyển Anh mang đến cảm giác rất đặc biệt.

Anh cũng cho biết toàn đội sẽ bước vào trận bán kết với sự chuẩn bị tốt nhất, bởi đối thủ là một cường quốc bóng đá và những cuộc đối đầu với các đội bóng hàng đầu luôn có ý nghĩa đặc biệt.

Đây sẽ là lần đầu tiên sau 24 năm Anh và Argentina chạm trán nhau tại World Cup. Trận bán kết diễn ra vào rạng sáng thứ Năm (theo giờ Việt Nam) được dự báo sẽ rất căng thẳng khi hai đội sở hữu một trong những mối kình địch lâu đời và nổi tiếng nhất của bóng đá thế giới.