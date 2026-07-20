Tổng thống Argentina tuyên bố nghỉ toàn quốc tri ân Messi và đội tuyển

Tổng thống Javier Milei xác nhận Argentina sẽ có một ngày nghỉ toàn quốc để người dân chào đón đội tuyển sau World Cup 2026.

Messi và đồng đội thua Tây Ban Nha 0-1 tại chung kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Argentina Javier Milei xác nhận sẽ ban hành ngày nghỉ toàn quốc vào thời điểm các cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển Argentina quyết định tổ chức lễ tri ân người hâm mộ sau World Cup 2026. Theo ông, ngày cụ thể sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào kế hoạch của đội tuyển về thời gian và cách thức gặp gỡ người dân.

Trên tài khoản X chính thức, ông Milei cho biết: "Trước sự quan tâm của người dân về lễ mừng thành tích của đội tuyển Argentina, tôi thông báo rằng Chính phủ sẽ tuyên bố ngày nghỉ toàn quốc vào đúng ngày mà các cầu thủ và ban huấn luyện lựa chọn để tổ chức lễ kỷ niệm".

Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Argentina để thua Tây Ban Nha 0-1 trong trận chung kết diễn ra trên sân MetLife (bang New Jersey, Mỹ), theo Derecha Diario.

Dù không thể bảo vệ chức vô địch, thầy trò HLV Lionel Scaloni vẫn tiếp tục ghi dấu ấn khi lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở trận chung kết World Cup.

Động thái của Chính phủ nhằm tạo điều kiện để người dân trên cả nước có thể chào đón và tri ân đội tuyển. Khác với những lần trước, Phủ Tổng thống Argentina không ấn định sẵn thời điểm tổ chức mà để chính các cầu thủ và ban huấn luyện quyết định, nhằm phù hợp với lịch trình của toàn đội.

Theo thông tin, đội tuyển Argentina sẽ rời Mỹ vào rạng sáng ngày 20/7 và dự kiến hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ezeiza (Argentina) trong khoảng từ 13-15h (giờ địa phương). Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ các cầu thủ có tổ chức diễu hành ngay trong ngày hay sẽ lùi thời điểm gặp gỡ người hâm mộ.

Nguồn tin từ Chính phủ cho biết, hai phương án đang được cân nhắc là ngày 20/7 hoặc 21/7. Sắc lệnh về ngày nghỉ sẽ chỉ được công bố sau khi đội tuyển chính thức thông báo kế hoạch.

Một quan chức nhấn mạnh rằng sẽ có ngày nghỉ toàn quốc, nhưng thời điểm cụ thể phụ thuộc vào quyết định của các cầu thủ và ban huấn luyện.

Trước đó, ngay sau trận chung kết, Tổng thống Javier Milei cũng gửi lời cảm ơn tới đội tuyển vì những nỗ lực trong suốt giải đấu. Ông viết: "Cảm ơn các cầu thủ. Các bạn đã chiến đấu đến những giây phút cuối cùng. Argentina mãi vươn cao".

Theo Tổng thống Milei, đội tuyển đã thể hiện tinh thần cống hiến xuyên suốt World Cup 2026.