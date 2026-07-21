Tiền vệ Tây Ban Nha 'khoe' cận cảnh Messi sút bóng trúng mặt

Trong bài đăng ăn mừng chức vô địch của Tây Ban Nha, tiền vệ Mikel Merino đăng clip ghi lại tình huống anh cản phá cú sút cận thành của Messi bằng mặt.

Mikel Merino tỏ ra đau đớn sau khi cản phá cú sút của Messi bằng mặt. Ảnh cắt từ clip.

"Nhà vô địch thế giới", Mikel Merino chia sẻ kèm loạt hình ảnh ăn mừng Tây Ban Nha một lần nữa lên ngôi vương tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong đó, người hâm mộ chú ý đến khoảnh khắc tiền vệ này hứng trọn cú sút của Messi bằng mặt, giúp "La Roja" bảo toàn chiến thắng trong những phút cuối trận chung kết World Cup 2026.

Đội bóng xứ bò tót đánh bại Argentina với tỷ số 1-0. Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất đến ở phút 117, khi Lionel Messi tung cú dứt điểm cuối cùng nhằm tìm bàn gỡ.

Merino không ngần ngại dùng cả cơ thể để cản phá. Anh lao vào chắn đường bóng và cú sút cực mạnh của đội trưởng Argentina đập thẳng vào mặt.

Sau pha va chạm, Merino nằm sân trong ít giây vì đau đớn, nhưng nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục thi đấu, góp phần giúp Tây Ban Nha giữ sạch lưới cho đến khi trọng tài nổi còi mãn cuộc.

Bài đăng ăn mừng của Merino khiến nhiều dân mạng bật cười vì anh không chỉ chia sẻ những hình ảnh đẹp, mà còn chọn lưu lại khoảnh khắc cản phá "chỉ xem thôi cũng thấy đau đớn". Sau trận, anh phải chườm lạnh để giảm vết sưng.

Mikel Merino phải chườm lạnh để giảm sưng sau khi bị Messi sút bóng trúng mặt. Ảnh: @mikelmerino/Instagram.

Theo nhiều chuyên gia bóng đá, tỷ số 1-0 chưa phản ánh đúng cục diện trận chung kết tại sân MetLife ở bang New Jersey (Mỹ). Đội bóng của HLV Luis de la Fuente hoàn toàn áp đảo và đáng ra có thể giành chiến thắng với cách biệt lớn hơn.

Thủ môn Emiliano Martinez xuất sắc cản phá 11 tình huống nguy hiểm, nhưng không thể ngăn được bàn thắng quyết định của Ferran Torres ở hiệp phụ giúp "La Roja" lần thứ hai trong lịch sử vô địch World Cup.

Quyết định gây tranh luận lớn nhất trận đấu xuất hiện trong hiệp phụ, khi Nico Williams đưa được bóng vào lưới Argentina. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định Mikel Merino phạm lỗi với Nicolas Otamendi trước đó.

Sau tất cả, Tây Ban Nha xứng đáng với chức vô địch bất chấp những tranh cãi xoay quanh quyết định của trọng tài.