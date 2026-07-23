Chàng trai về quê bán bún mắm vì lởi hứa sau khi ngoại đột quỵ

Quyết định "thừa kế" quầy bún mắm khi thấy sức khỏe ngoại kém đi, Quốc Phương xem nó không chỉ là công cụ mưu sinh, mà còn là nơi gìn giữ bao kỷ niệm với bà.

Nằm cách cổng chợ Chư Sê (xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) khoảng 50 m, quầy bún mắm nhỏ của bà Thảo (74 tuổi) nổi tiếng với nhiều vị khách ghé khu chợ từ năm 2020 nhờ hương vị đặc trưng, giá chỉ từ 10.000 đồng/tô.

Khoảng 1 năm nay, thay vì bóng dáng bà chủ quầy quen thuộc, người đảm nhận mọi khâu vận hành, từ bốc bún, chan mắm đến tính tiền cho khách, là Hoàng Quốc Phương (sinh năm 1999), cháu ngoại bà Thảo.

Luôn nở nụ cười tươi đon đả, lại khéo nói chuyện, Phương giờ bán đắt hàng không kém bà ngày trước, thậm chí thu hút thêm nhiều thực khách trẻ tuổi nhờ gia giảm khẩu vị dễ ăn hơn.

Tuy nhiên để có dáng vẻ bán hàng thuần thục, doanh thu ổn định đó, chàng trai 27 tuổi từng có những ngày hoang mang, chán nản hoặc thậm chí tự hỏi: "Liệu mình có làm nổi không?" khi tiếp quản quầy bún của bà ngoại.

Quốc Phương hiện thay bà bán bún mắm ở chợ.

Lớn lên cùng tô bún của ngoại

Do cha mẹ ly thân, từ năm 2015, Quốc Phương chuyển sang sống hẳn với bà ngoại. Khi bà bắt đầu bán bún mắm, anh sớm quen với việc phụ bà nhặt rau, rửa bát và một số việc lặt vặt.

Sau vài năm, chàng trai sinh năm 1999 không học cấp 3 mà bắt đầu đi làm sớm để va vấp. Anh làm nhiều việc từ bưng bê, bán hàng đến nhân viên phục vụ quán ăn. Anh cũng từng đi lại giữa Gia Lai và TP.HCM nhiều lần để tìm kiếm cơ hội song chưa tìm được nơi gắn bó lâu dài.

Trong thời gian đó, Phương vẫn tranh thủ ra phụ giúp bà mỗi khi có thời gian. Với anh, quầy bún mắm vừa là công cụ mưu sinh, vừa là nơi chứng kiến nhiều kỷ niệm của hai bà cháu.

Giữa lúc Phương vẫn đang loay hoay tìm hướng đi, tháng 5/2025, biến cố ập đến khi bà Thảo lên cơn đột quỵ và phát hiện suy thận. Sau khoảng 1 tháng, bà may mắn khi vượt qua nguy hiểm song sức khỏe kém đi nhiều.

Phương quen thuộc với quầy bún mắm của bà nhiều năm nay.

"Giờ bà không bán bún được rồi, làm sao đây Phương?", bà lo lắng hỏi cháu trai. "Không sao, để cháu bán thay bà là được", Phương đáp.

Thời điểm đó, nhiều người nghĩ chàng trai Gia Lai nói vậy để trấn an ngoại. Tuy nhiên, đó là quyết định anh đưa ra từ thời gian chăm bà ở bệnh viện.

"Lúc nói với bà thì tôi tỏ ra tự tin, nhưng thực ra trong lòng cũng chưa biết bắt đầu từ đâu. Tôi quen thuộc với quầy bún mắm thật, nhưng chủ yếu là làm mấy việc lặt vặt chứ không phải đứng bếp. Lúc đó, tôi thậm chí chưa biết công thức nấu của bà là gì", Phương nói với Tri Thức - Znews.

Nhưng đã hứa với bà, Quốc Phương phải làm cho được. Anh cũng muốn nhân cơ hội này ổn định ở quê hương, ở gần gia đình thay vì mãi đi đi về về.

Mệt thể chất, khỏe tinh thần

Nhìn quầy bún mắm nhỏ tưởng đơn giản, nhưng đằng sau đó là hàng trăm đầu việc không tên, yêu cầu sự kiên nhẫn và cẩn thận. Từ nấu mắm, chưng ớt, phi hành, nhặt rau sống, chuẩn bị thịt...

Quốc Phương học lại từ đầu cách nấu bún của bà rồi vừa bán, vừa điều chỉnh thêm theo ý khách. Mấy ngày đầu mở lại quầy, anh khá chật vật, chỉ bán được khoảng 2 kg trong số 10 kg bún đã chuẩn bị.

"Trước đây bà tôi nấu bún theo kiểu ngày xưa, hương vị có phần khá đậm đà, chủ yếu hợp người lớn tuổi và hơi khó ăn với nhiều bạn trẻ. Vì vậy khi mở bán lại, tôi điều chỉnh hương vị, các loại sốt theo góp ý để hợp đa dạng khách hơn", anh kể.

Bên cạnh đó, Phương còn làm nội dung quảng cáo trên mạng xã hội. Nhờ một số video lan truyền, nhiều bạn trẻ trong khu vực cũng biết tới và tìm đến thử. Dần dần, số bún bán được tăng lên 5 kg, 7 kg rồi 10 kg/ngày và hiện ổn định khoảng 20 kg.

Ngoài bán tại chỗ, Phương còn nhận giao hàng trong khu vực.

Tận dụng sức trẻ và chiếc xe máy được ngoại mua cho từ năm 2018, Phương cũng nhận giao bún theo nhóm đơn, từ khoảng 20-30 phần/lượt. Anh không ngại một mình tự làm bún, rồi giao hàng 20-30 km để có thêm doanh thu. Hiện do giá nguyên liệu tăng, anh bán phần rẻ nhất 15.000 đồng, đắt nhất 35.000 đồng.

"Có người bảo sao tôi thanh niên trẻ khỏe lại quanh quẩn với cái quầy bún mắm mà không có hoài bão lớn hơn, hay trở lại thành phố làm việc, tôi chỉ chia sẻ đây cũng là công việc mà, tôi được tự do làm chủ, có thu nhập tạm ổn, mệt thể chất nhưng khỏe tinh thần. Bán bún cũng là cách tôi tiếp nối, duy trì công việc ý nghĩa đã gắn bó với ngoại nhiều năm", anh chia sẻ.

Tuy nhiên giữa lúc công việc kinh doanh dần đi vào quỹ đạo, khoảng 1 tuần nay, Phương phải tạm nghỉ bán vì sức khỏe của bà chuyển biến xấu, phải nhập viện. Bên cạnh đó, khu chợ đang chuẩn bị giải tỏa để xây dựng lại, mặt bằng kinh doanh cũng bị ảnh hưởng.

Phương dự kiến sắp tới sẽ chuyển hẳn về bán tại nhà. Anh chấp nhận có thể bị mất lượng khách quen hay ghé chợ, song mặt bằng mới kiên cố, ổn định hơn sạp hàng ở chợ và có thể yên tâm bán lâu dài.

"Hy vọng tôi có thể phát triển quầy bún của bà thành quán ăn to hơn, đẹp hơn và quảng bá món bún mắm Gia Lai đến nhiều thực khách địa phương và cả khách du lịch", anh bày tỏ.