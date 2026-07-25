World Cup kết thúc, Haaland vẫn thống trị cõi mạng

Erling Haaland đang tạo nên một cơn sốt mới trên Instagram khi trả lời mọi bài đăng nhắc đến tên mình.

Erling Haaland là một trong những cầu thủ tăng vọt độ nổi tiếng sau World Cup 2026. Sức hút của tiền đạo người Na Uy đến từ sự trái ngược giữa phong độ thi đấu ấn tượng và tính cách hài hước ngoài sân cỏ.

World Cup đã kết thúc nhưng "cơn sốt" Haaland vẫn chưa hạ nhiệt. Sau giải đấu, anh có thêm 33 triệu người theo dõi trên Instagram cá nhân, đạt mốc 75 triệu và con số đang không ngừng tăng lên.

Không chỉ fan bóng đá, hàng triệu dân mạng cũng dành sự yêu mến cho "chiến binh Viking". Mới đây, Haaland đã tạo nên một trend mới trên Instagram nhờ vào tính cách hướng ngoại và đam mê bình luận dạo của mình.

Theo đó, nhiều người nhận thấy ngôi sao sinh năm 2000 thường xuyên bình luận ngẫu nhiên vào các nội dung liên quan đến mình. Vì vậy, các fanpage lớn và người hâm mộ đã đua nhau đăng bài, đề cập đến tên Erling Haaland để thử xem anh có thực sự tương tác hay không.

Haaland gây sốt khi trả lời mọi bài đăng nhắc đến mình.

"Instagram thật thú vị, vì tôi chỉ cần đăng ảnh một cọng rau và anh chàng mà 'ai cũng biết là ai đó' sẽ vào bình luận chữ 'tóc'", tài khoản Today Years Old có 9,5 triệu follow chia sẻ, kèm theo là ảnh một cây hành nguyên rễ.

Dưới bài đăng, tài khoản chính chủ của Haaland đã để lại bình luận, thu hút đến 458.000 lượt thích. Anh còn gây cười khi nói thêm rằng "Xin lỗi, tôi ngủ quên" vì đã không phản hồi bài đăng này sớm.

Tương tự, trang Instagram có gần 80 triệu follow của Premier League cũng "đu trend" với bức ảnh của tiền đạo Na Uy: "Instagram thật tuyệt vì chúng tôi có thể đăng giá của Haaland trong game Fantasy lên và anh ấy sẽ bình luận là 'hay đấy'". Haaland đã không khiến fan thất vọng khi thực sự bình luận "hay đấy" dưới bài đăng.

Những người hâm mộ bày tỏ thích thú trước trào lưu "nhắc tên Haaland" và đăng bài để thử vận may. Khi trào lưu bùng nổ, cầu thủ 26 tuổi tỏ ra bất ngờ khi những video nhắc đến mình ngày càng có nội dung táo bạo, đầy ý nghĩa.

Khi được một tài khoản khác chia sẻ rằng "Này Erling, cậu đã comment dưới hai bài video của tôi rồi, thế video này cần bao nhiêu lượt thích để cậu bấm follow", Haaland đã đưa ra con số 999.999. Và khi video vượt mốc đó, anh đã bấm theo dõi tài khoản.

Haaland tương tác thoải mái, tag tên người bạn thân Jude Bellingham.

Một người dùng đã thực hiện thử thách plank suốt 3 tiếng đồng hồ và được ngôi sao của Man City bình luận "Hay đấy" như mong muốn.

Anh chàng tên Jordan Adams đã đăng trên tài khoản Instagram @theftdbrothers clip vác tủ lạnh thi chạy để thu hút sự chú ý của Haaland. "Instagram thật thú vị... vì tôi đã vác tủ lạnh 25 kg để tham gia London Marathon để nâng cao nhận thức về bệnh mất trí nhớ. Và comment 'hay đấy' từ anh chàng tên Erling sẽ giúp lan tỏa thông điệp đến hàng triệu người khác", Jordan Adams viết.

Haaland đã bình luận bày tỏ sự cổ vũ dưới video và chia sẻ lại khoảnh khắc này trên story trang cá nhân, cùng lời khen: "Anh chàng này thật tuyệt vời".

"Bạn có thể đăng một bài viết trên Instagram và chỉ 12 giây sau, Haaland đã bình luận dưới bài viết của bạn. Tôi thấy cậu ấy bình luận ở những bài đăng ngẫu nhiên nhất. Một chàng trai tuyệt vời", tài khoản Salako hài hước chia sẻ trên X.

Dưới nhiều bài đăng khác, Haaland cũng tag tên người bạn thân thiết Jude Bellingham và cả bạn gái Isabel Haugseng Johansen để chia sẻ niềm vui.

Tiền đạo Na Uy trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất World Cup nhờ tính cách hài hước và gần gũi. Anh gây sốt khi dẫn đầu màn "Viking Row" sau chiến thắng trước Brazil để đưa Na Uy vào tứ kết, đội mũ Viking truyền thống và đánh trống ăn mừng.

Trong thời gian dự giải, Haaland cũng hòa mình vào văn hóa Mỹ khi chi gần 10.000 USD để mua bốt cao bồi, một chiếc áo có dòng chữ "You can kiss my Dallas", cùng một chú gấu mèo nhồi bông trị giá 750 USD . Người hâm mộ thích thú khi thấy anh trở về quê nhà với chú gấu mèo trên tay - món đồ được mua tại cửa hàng Wild Bill's. Thậm chí, mẫu thú nhồi bông này đã nhanh chóng cháy hàng sau khi việc Haaland mua nó lan truyền trên mạng.

Tiền đạo người Na Uy chiếm sóng mạng xã hội sau World Cup. Ảnh: Erling/Instagram.