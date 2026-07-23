'Công chúa đẹp nhất châu Âu' nhắc Ferran Torres giữ lời sau World Cup

Công chúa Leonor khiến người hâm mộ thích thú khi nhắc Ferran Torres về lời hứa cạo đầu sau chức vô địch World Cup, khiến tiền đạo Tây Ban Nha chỉ biết cười trừ.

Khoảnh khắc Công chúa Leonor nhắc Ferran Torres thực hiện lời hứa khiến dân mạng thích thú. Ảnh cắt từ clip.

Trở về từ World Cup 2026 với chức vô địch, đội tuyển Tây Ban Nha được chào đón như những người hùng ở quê hương. Hôm 20/7, các tuyển thủ diễu hành qua các tuyến phố ở Madrid trước khi thực hiện những nghi thức xã giao tại Cung điện Zarzuela và Phủ Thủ tướng Moncloa.

Trong số nhiều khoảnh khắc đáng chú ý, một tình huống liên quan đến hoàng gia Tây Ban Nha đã thu hút sự quan tâm đặc biệt, theo Marca.

Nhân vật chính là Công chúa Leonor và Ferran Torres - người ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết với Argentina. Trong lúc các cầu thủ chào Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia, máy quay ghi lại khoảnh khắc Leonor nói điều gì đó với tiền đạo của Barcelona.

Ban đầu, nhiều người đùa rằng Leonor có thể đã khen Ferran "đẹp trai quá". Tuy nhiên, sau khi xem kỹ đoạn ghi hình, câu nói thực sự của Công chúa là: "Thế anh không định cạo đầu sao?". Đáp lại, Ferran chỉ cười và nói: "Không, không".

Câu nói này xuất phát từ một lời hứa trước đó của Ferran Torres: nếu Tây Ban Nha vô địch World Cup, anh sẽ cạo đầu.

Chi tiết này cho thấy Công chúa Leonor theo dõi rất sát diễn biến của đội tuyển, kể cả những lời hứa vui giữa các cầu thủ, đồng thời thể hiện sự gần gũi của cô với các thành viên tuyển Tây Ban Nha.

Hoàng gia Tây Ban Nha có mặt cổ vũ và ăn mừng cùng đội tuyển trong trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 20/7, công chúa cũng xuất hiện trên khán đài danh dự, cùng gia đình trực tiếp chứng kiến tuyển Tây Ban Nha đăng quang trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ). Sau lễ trao cúp của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Donald Trump, các thành viên hoàng gia Tây Ban Nha đã xuống sân chung vui cùng đội tuyển.

Sự xuất hiện của “công chúa đẹp nhất châu Âu” đặc biệt thu hút ánh nhìn từ phía truyền thông, công chúng. Năm 2010, khi Tây Ban Nha lần đầu vô địch World Cup, Leonor và em gái Sofia từng gây sốt với khoảnh khắc ôm chặt chiếc cúp vàng ăn mừng. Năm nay, khung cảnh ấy được tái hiện khi đội tuyển một lần nữa lên ngôi vô địch.

Ngoài Ferran Torres, một số cầu thủ Tây Ban Nha cũng có nhiều lời hứa hài hước trước trận chung kết. Trong khi Lamine Yamal cam kết nuôi râu và ria mép trong 3 tuần liên tiếp, đồng thời tặng 100 tai nghe Beats cho người hâm mộ, Gavi và Pedri sẽ nhuộm tóc bằng những màu sắc nổi bật. Đặc biệt, Marc Cucurella tuyên bố sẽ xăm hình HLV Luis de la Fuente lên người.

Trong buổi họp báo sau chiến thắng, ông Luis de la Fuente cũng hài hước đòi Cucurella giữ lời.

"Tôi quá già để xăm mình, nhưng các cầu thủ của tôi là những người biết giữ lời và tôi tin họ sẽ làm đúng như đã nói", ông nói.