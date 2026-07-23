Những người 'thắng lớn' sau World Cup

Trong thời gian dự giải, Haaland cũng hòa mình vào văn hóa Mỹ khi chi gần 10.000 USD để mua bốt cao bồi, một chiếc áo có dòng chữ "You can kiss my Dallas", cùng một chú gấu mèo nhồi bông trị giá 750 USD (19,7 triệu đồng). Người hâm mộ thích thú khi thấy anh trở về quê nhà với chú gấu mèo trên tay - món đồ được mua tại cửa hàng Wild Bill's. Thậm chí, mẫu thú nhồi bông này đã nhanh chóng cháy hàng sau khi việc Haaland mua nó lan truyền trên mạng. Ảnh: @erling/Instagram.