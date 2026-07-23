Những người 'thắng lớn' sau World Cup

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Thủ môn Vozinha của Cape Verde là người thắng lớn nhất trên Instagram sau World Cup khi lượng người theo dõi tăng từ 30.000 lên gần 30 triệu. Thủ thành 40 tuổi cùng đội bóng bị đánh giá thấp đã tạo nên một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất giải đấu khi lọt vào vòng 32 đội. Ảnh: Reuters.
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Cape Verde bất bại ở vòng bảng, mở màn bằng trận hòa không bàn thắng trước Tây Ban Nha, chỉ chịu thua Argentina 2-3 sau hiệp phụ ở vòng knock-out. Những màn trình diễn xuất sắc giúp Vozinha được bầu vào Đội hình tiêu biểu của giải, đồng thời câu chuyện của anh cũng gây tiếng vang với người hâm mộ. Lượng người theo dõi Instagram của Vozinha tăng tới 97,9%, hiện đạt 29,4 triệu. Ảnh: Reuters.
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Tuy nhiên, xét về số lượng người theo dõi tăng thêm, Erling Haaland mới là người dẫn đầu khi có thêm hơn 32 triệu follower, nâng tổng số lên 74 triệu. Tiền đạo Na Uy trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất World Cup nhờ tính cách hài hước và phong thái gần gũi. Anh gây sốt khi dẫn đầu màn "Viking Row" sau chiến thắng trước Brazil để đưa Na Uy vào tứ kết, đội mũ Viking truyền thống và đánh trống ăn mừng. Ảnh: Reuters.
Trong thời gian dự giải, Haaland cũng hòa mình vào văn hóa Mỹ khi chi gần 10.000 USD để mua bốt cao bồi, một chiếc áo có dòng chữ "You can kiss my Dallas", cùng một chú gấu mèo nhồi bông trị giá 750 USD (19,7 triệu đồng). Người hâm mộ thích thú khi thấy anh trở về quê nhà với chú gấu mèo trên tay - món đồ được mua tại cửa hàng Wild Bill's. Thậm chí, mẫu thú nhồi bông này đã nhanh chóng cháy hàng sau khi việc Haaland mua nó lan truyền trên mạng. Ảnh: @erling/Instagram.
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Tiếp theo là Jude Bellingham của tuyển Anh với thêm hơn 12 triệu người theo dõi, từ 41,3 triệu lên khoảng 54 triệu. Bellingham là cầu thủ nổi bật nhất của tuyển Anh tại giải khi ghi 7 bàn, góp công giúp đội vào bán kết. Ảnh: Reuters.
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Cristiano Ronaldo cũng có thêm lượng lớn người theo dõi, dù trước giải anh đã sở hữu 665,6 triệu follower. Hiện tài khoản của siêu sao Bồ Đào Nha đạt 677 triệu. Ảnh: Reuters.
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Nhà vô địch World Cup Lamine Yamal tăng khoảng 11 triệu follower, lên 54,3 triệu, trong khi á quân Lionel Messi tăng thêm gần 9 triệu, từ 506,5 triệu lên 515 triệu. Sau mỗi trận đấu, màn trình diễn của thần đồng bóng đá Tây Ban Nha hay siêu sao số 10 của Argentina cũng đều trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Ảnh: Reuters.
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Tiền đạo tuyển Pháp Michael Olise có thêm 5,7 triệu follower. Trong khi đó, Endrick - cầu thủ bị xem là gây thất vọng của Real Madrid - cũng tăng từ 18,3 triệu lên 23,9 triệu người theo dõi, dù không được đá chính trận nào cho tuyển Brazil tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.
Phong cách phỏng vấn lập dị của Steve Jobs
Jobs đặt ra những khuôn phép chặt chẽ trong quy trình tuyển dụng. Ông thường hỏi những câu kỳ cục sở trường để xem xét ứng cử viên phản ứng thế nào trong tình huống bất ngờ. Mục tiêu là thu nhận đúng người, những con người sáng tạo, thông minh tinh quái và một chút nổi loạn.