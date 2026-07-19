Hình ảnh tập luyện trước chung kết của Argentina viral khắp MXH

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Buổi tập của nhà đương kim vô địch diễn ra tại trung tâm huấn luyện của CLB New York Red Bulls. Dù có đôi chút gián đoạn vì thời tiết, các cầu thủ tỏ ra rất thoải mái, vui vẻ.
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Mạng xã hội không ngừng chia sẻ loạt ảnh bộ ba Lionel Messi, Rodrigo De Paul và Leandro Paredes cười đùa vui vẻ trong khi tập luyện vào ngày 18/7.
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Bộ ba gần như không tách rời nhau trong suốt buổi tập. Máy quay ghi lại cảnh cả ba trêu chọc nhau ngay giữa buổi tập.
"Luyện tập hay chơi đuổi bắt", "Tập luyện nghiêm túc kiểu 'đố anh bắt được em'" là những bình luận hài hước dưới loạt ảnh. Trong khi đó, một số cổ động viên cho rằng hình ảnh thể hiện sự đoàn kết, tinh thần thoải mái của cả đội, những yếu tố quan trọng mang lại lợi thế cho Argentina trước trận chung kết.
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De Paul theo sát đàn anh Messi. Đó cũng là lý do cầu thủ này được mọi người gọi vui là "cần vệ" của đội trưởng tuyển Argentina.
Messi tập luyện cùng cả đội trong ngày 18/7. Trước đó, anh được ban huấn luyện cho tập theo chế độ riêng.
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Hình ảnh cả đội "ngồi chill" trong buổi tập hôm 17/7 cũng thu hút sự chú ý của truyền thông. Argentina sẽ đối đầu với Tây Ban Nha trong trận chung kết hôm 19/7 (giờ Việt Nam). Trận chung kết được kỳ vọng sẽ là màn so tài đỉnh cao giữa Argentina, đội bóng sở hữu Lionel Messi cùng một tập thể giàu bản lĩnh, đoàn kết, và Tây Ban Nha, đương kim vô địch châu Âu với dàn sao trẻ tài năng, lối chơi kỹ thuật, kiểm soát bóng và kỷ luật.
Dopamine tạo ra động lực và cảm giác hài lòng, Endorphin mang đến cảm giác thăng hoa, trong khi Cortisol lại "sản sinh" cảm giác căng thẳng, giúp bạn có tâm trạng phấn khích để phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn… Nếu hiểu được cơ chế hoạt động của những hormone then chốt này, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như tác giả David JP Phillips bật mí trong cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao.