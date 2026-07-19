Hình ảnh tập luyện trước chung kết của Argentina viral khắp MXH

"Luyện tập hay chơi đuổi bắt", "Tập luyện nghiêm túc kiểu 'đố anh bắt được em'" là những bình luận hài hước dưới loạt ảnh. Trong khi đó, một số cổ động viên cho rằng hình ảnh thể hiện sự đoàn kết, tinh thần thoải mái của cả đội, những yếu tố quan trọng mang lại lợi thế cho Argentina trước trận chung kết.