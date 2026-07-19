Cherki 'nằm chill' trong trận thua kinh điển của tuyển Pháp

Trước khi sang Mỹ tham dự giải đấu, Cherki đã khiến mạng xã hội bùng nổ với hình ảnh tạo dáng hài hước trong bức ảnh kỷ niệm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các lãnh đạo. Dáng đứng khép nép, hai tay để trước ngực và gối khuỵu xuống khiến anh chàng thành đề tài chế ảnh. Trong buổi tập luyện sau đó, các cầu thủ tuyển Pháp đã bắt chước lại khoảnh khắc này. Vài ngày sau, fan đồng loạt chế ảnh Cherki xuất hiện ở phòng tắm, siêu thị, máy bay và thậm chí cả giữa các cầu thủ Arsenal, khẳng định vị thế của anh ấy là "meme chính thức đầu tiên" của World Cup. Sau khi được hỏi về tình huống này, anh chàng bày tỏ: "Đó là vấn đề về sự tôn trọng. Tôi đứng cạnh một nữ bộ trưởng và không muốn mình che khuất bà ấy hoặc khiến bà ấy kém nổi bật hơn, nên tôi hơi khom người xuống để bà ấy được nhìn thấy rõ. Mọi người đã đùa rất nhiều về bức ảnh đó. Nó vừa buồn cười, vừa có chút ngượng ngùng". Ảnh: @MotivacionesF/X.