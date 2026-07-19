Cherki 'nằm chill' trong trận thua kinh điển của tuyển Pháp

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Trong trận thua của tuyển Pháp trước Anh sáng 19/7, tiền vệ Rayan Cherki bất ngờ gây sốt với khoảnh khắc "nằm chill" trong lúc đội nhà đang bị dẫn dẫn trước. Cảnh tượng lọt vào ống kính trong phút nghỉ uống nước khiến fan bật cười và nhanh chóng thành đề tài chế ảnh. Nổi tiếng là "cây hài" của đội tuyển Pháp cũng như CLB Manchester City, Cherki đã liên tục có những khoảnh khắc gây cười suốt mùa World Cup 2026. Ảnh: FIFA.
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Trước khi sang Mỹ tham dự giải đấu, Cherki đã khiến mạng xã hội bùng nổ với hình ảnh tạo dáng hài hước trong bức ảnh kỷ niệm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các lãnh đạo. Dáng đứng khép nép, hai tay để trước ngực và gối khuỵu xuống khiến anh chàng thành đề tài chế ảnh. Trong buổi tập luyện sau đó, các cầu thủ tuyển Pháp đã bắt chước lại khoảnh khắc này. Vài ngày sau, fan đồng loạt chế ảnh Cherki xuất hiện ở phòng tắm, siêu thị, máy bay và thậm chí cả giữa các cầu thủ Arsenal, khẳng định vị thế của anh ấy là "meme chính thức đầu tiên" của World Cup. Sau khi được hỏi về tình huống này, anh chàng bày tỏ: "Đó là vấn đề về sự tôn trọng. Tôi đứng cạnh một nữ bộ trưởng và không muốn mình che khuất bà ấy hoặc khiến bà ấy kém nổi bật hơn, nên tôi hơi khom người xuống để bà ấy được nhìn thấy rõ. Mọi người đã đùa rất nhiều về bức ảnh đó. Nó vừa buồn cười, vừa có chút ngượng ngùng". Ảnh: @MotivacionesF/X.
Sau trận thắng của Pháp trước Na Uy tại vòng bảng World Cup, cảnh Cherki đổi áo với Haaland, đồng đội thân thiết cùng CLB, sau hậu trường cũng khiến fan bật cười. Trong trận đấu này, tiền đạo người Na Uy không ra sân. Haaland cũng là cầu thủ làm bùng nổ mạng xã hội khi có nhiều "meme" nhất trong lần đầu tiên tham dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Ảnh: Equipe de France.
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Trong thời gian tập trung tại vòng bảng, tiền vệ sinh năm 2003 còn viral với clip lái xe cùng Olise. Trong khi Olise nổi tiếng với phong cách lạnh lùng, được đặt biệt danh Mr Nonchalant (Quý ngài thờ ơ), Cherki lại mang đến một nguồn năng lượng trái ngược. Hình ảnh ngôi sao số 11 tham gia vào trò vui của đàn em khiến fan thích thú. Clip được Cherki chia sẻ lên Instagram cá nhân nhanh chóng thu hút triệu lượt xem và hơn 800.000 lượt yêu thích. Ảnh: rayan_cherki/Instagram.
Cherki là cầu thủ nổi tiếng với năng lượng tích cực và hài hước, thường xuyên pha trò khiến đồng đội vui vẻ. Tuy nhiên, sau trận thắng Thụy Điển 3-0 thuộc vòng 1/16 World Cup 2026, tiền vệ Man City gây xôn xao khi gạt tay HLV Didier Deschamps khi ông tiến đến ăn mừng. Theo nguồn tin nội bộ của ĐTQG, tiền vệ tuyển Pháp đang trải qua một giai đoạn phức tạp ngoài sân cỏ. Tình huống này được cho là khiến Cherki chịu nhiều áp lực những ngày trước đó. Ảnh: rayan_cherki/Instagram.
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Cherki được đánh giá là một trong những thần đồng bóng đá sáng giá nhất châu Âu. Trưởng thành từ lò đào tạo của Lyon, anh nổi tiếng với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng rê dắt lắt léo và sự tự tin khi xử lý bóng bằng cả hai chân. Ảnh: rayan_cherki/Instagram.
Anh chính thức gia nhập Manchester City vào mùa hè năm 2025 theo bản hợp đồng kéo dài đến năm 2030 với giá 35 triệu euro - mức giá được cho là quá hời với những gì anh thể hiện. Mỗi khi góp công lớn trong các chiến thắng của CLB, tiền vệ người Pháp thường gây chú ý với cách ăn mừng hài hước và mang tính "khiêu khích" như nằm ra sân hay thử thách lật chai nước. Ảnh: rayan_cherki/Instagram.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.