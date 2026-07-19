Bạn gái Mbappe gây sốt trên khán đài VIP

Trong trận đấu đầy kịch tính diễn ra tại sân vận động Rock Hard ở Miami, diễn viên Ester Exposito được bắt gặp trầm ngâm trên khán đài VIP.

Rạng sáng 19/7, dù thi đấu bùng nổ hơn trong hiệp hai trận tranh hạng 3 World Cup 226, Pháp vẫn để thua Anh với tỉ số 4-6. Trong đó, tiền đạo Kylian Mbappe ghi cú đúp từ đường kiến tạo của Olise.

Bên cạnh diễn biến trận đấu, người hâm mộ đổ dồn sự chú ý khi máy quay lia tới hình ảnh nữ diễn viên kiêm người mẫu Tây Ban Nha Ester Exposito trên khán đài khu vực VIP để theo dõi. Cô được cho là đang hẹn hò với ngôi sao của Real Madrid.

Theo các nguồn tin, họ bắt đầu hẹn hò vào đầu năm 2026 khi bị bắt gặp cùng nhau ở Madrid và Paris. Kể từ đó, cặp đôi đã được bắt gặp đi nghỉ dưỡng cùng nhau tại nhiều địa điểm sang trọng.

Exposito trên khán đài VIP theo dõi trận tranh hạng 3.

Hồi đầu tháng 6, trước thềm World Cup khởi tranh, Mbappe và nữ diễn viên xinh đẹp trở thành tâm điểm chú ý khi lộ hình ảnh hẹn hò tại đảo Ibiza (Tây Ban Nha), được tờ Diez Minutos công bố. Đây được xem là chuyến đi chung công khai và ý nghĩa nhất của cả hai tính đến thời điểm hiện tại.

Exposito cũng liên tục gây sốt khi tới Mỹ, xuất hiện trong trận có bạn trai tin đồn thi đấu.

Trước đó, cặp đôi nhiều lần được bắt gặp sánh đôi. Khoảnh khắc Mbappe lái xe chở bạn gái và trao nhau cái ôm thân mật sau khi anh trở về từ đợt tập trung đội tuyển Pháp khiến truyền thông bùng nổ. Tin đồn càng lan rộng khi cả hai cùng lên chuyên cơ riêng tới Paris, sau đó bị phát hiện dùng bữa tối tại một nhà hàng sang trọng và có những cử chỉ tình cảm.

Ester Exposito là gương mặt đình đám của màn ảnh Tây Ban Nha và mạng xã hội, sở hữu hơn 24 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô nổi tiếng toàn cầu nhờ vai Carla Roson trong series ăn khách Elite, đồng thời tham gia nhiều dự án điện ảnh như When Angels Sleep, Venus hay Lost in the Night.

Hình ảnh hẹn hò của cặp đôi gây sốt. Ảnh: Diez Minutos.

Tin đồn hẹn hò với ngôi sao tuyển Pháp càng khiến Exposito được chú ý. Cặp đôi được nhận xét là xứng đôi vừa lứa khi đều tài năng và nổi tiếng trong lĩnh vực của mình.

Sau trận thua trước Anh, Mbappe vươn lên vị trí hàng đầu trong danh sách Vua phá lưới khi có thêm 2 bàn, nâng tổng số bàn thắng lên 10. Lionel Messi đứng ngay phía sau với 8 bàn thắng.