Cảnh tượng lạ lùng trong trận đấu điên rồ giữa Anh và Pháp

Trận tranh hạng 3 World Cup 2026, khi Anh đánh bại Pháp với tỉ số 6-4, trở thành "trận cầu điên rồ nhất lịch sử". Thế trận xoay chuyển, cơn mưa bàn thắng cùng những khoảnh khắc kỳ lạ của các cầu thủ trong và sau trận khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Trong hiệp 1, "Tam sư" áp đảo với 4 bàn thắng - diễn biến nằm ngoài dự đoán khi hai đội bóng được đánh giá ngang tài. Bước vào hiệp 2, Pháp thi đấu mạnh mẽ hơn và có thời điểm bám đuổi sát sao với tỉ số 3-4. Từ một trận đấu được coi là "an ủi" và các cầu thủ được cho không mấy hứng thú, màn so tài giữa Anh và Pháp cuối cùng lại đem đến kết quả lạ lùng.