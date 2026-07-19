Cảnh tượng lạ lùng trong trận đấu điên rồ giữa Anh và Pháp

|
Trận tranh hạng 3 World Cup 2026, khi Anh đánh bại Pháp với tỉ số 6-4, trở thành "trận cầu điên rồ nhất lịch sử". Thế trận xoay chuyển, cơn mưa bàn thắng cùng những khoảnh khắc kỳ lạ của các cầu thủ trong và sau trận khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Trong hiệp 1, "Tam sư" áp đảo với 4 bàn thắng - diễn biến nằm ngoài dự đoán khi hai đội bóng được đánh giá ngang tài. Bước vào hiệp 2, Pháp thi đấu mạnh mẽ hơn và có thời điểm bám đuổi sát sao với tỉ số 3-4. Từ một trận đấu được coi là "an ủi" và các cầu thủ được cho không mấy hứng thú, màn so tài giữa Anh và Pháp cuối cùng lại đem đến kết quả lạ lùng.
|
Chiếc chai nước ghi "phao" của thủ môn tuyển Anh một lần nữa xuất hiện trong trận tranh hạng 3 trên sân Hard Rock. Thủ môn Dean Henderson (Anh) đã ghi tên các cầu thủ Pháp cũng như hướng dẫn về cách họ đá penalty. "Tam sư" đã giành chiến thắng mà không cần sử dụng đến bí kíp trên chiếc chai này. Trước đó, chai nước đặc biệt của thủ môn Pickford cũng gây sốt khi được các cầu thủ Argentina tìm thấy sau trận bán kết với Anh.
|
Cuối trận đấu, hình ảnh cầu thủ hai đội đứng quây thành một vòng tròn, khoác vai nhau viral khắp mạng xã hội. Các cầu thủ tuyển Anh là Saka, Guehi, Eze và Chalobah đã cùng với các ngôi sao tuyển Pháp là Lacroix, Upamecano và Mateta đứng giữa sân cầu nguyện, bày tỏ lòng biết ơn những gì họ nhận được. Đây không phải lần đầu tiên hình ảnh cầu thủ hai đội cùng cầu nguyện xuất hiện tại World Cup 2026. Trước đó, sau trận Đức thắng Curacao 7-1 ở vòng bảng, cầu thủ của cả hai đội cũng đã tập trung ở giữa sân, nắm tay và cúi đầu cầu nguyện. Người hâm mộ xem đây là biểu tượng của tinh thần thể thao.
|
Sau trận đấu, các cầu thủ hai đội cũng thể hiện tinh thần vui vẻ khi cùng bắt tay, trao nhau những cái ôm thân tình. Đây là cảnh tượng gây chú ý bởi có những đối thủ trên sân là đồng đội tại câu lạc bộ.
|
Kylian Mbappe ghi cú đúp trong trận đấu với "Tam sư", tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới với 10 bàn thắng, nhiều hơn Lionel Messi 2 bàn. Tiền đạo "Les Bleus" cũng lập kỷ lục khi nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên 22 bàn, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Trước khi rời sân, đội trưởng tuyển Pháp tiến đến bắt tay chúc mừng đội bạn. Khi hiệp một khép lại với tỷ số 4-0 nghiêng về tuyển Anh, máy quay còn bắt được cảnh Mbappe vừa bước vào đường hầm vừa tươi cười, trò chuyện với HLV Thomas Tuchel của Anh. Khoảnh khắc này cho thấy anh không có quá nhiều áp lực tại trận tranh hạng 3.
|
Khoảnh khắc Michael Olise giơ áo che mặt vì thất vọng khi bỏ lỡ bàn thắng trong trận đấu với Anh cũng là một trong những hình ảnh nổi tiếng sau trận cầu kinh điển. Ngôi sao mang áo số 11 đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội nâng tỷ số mười mươi. Phút thứ 82, Olise bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khi phối hợp cùng Dembele trong vòng cấm. Fan tiếc nuối khi cầu thủ sinh năm 2001 "trắng tay" bàn thắng tại World Cup năm nay. Dù vậy, Olise vẫn được đánh giá cao khi xô đổ kỷ lục kiến tạo. Theo đó, với 2 màn kiến tạo giúp Mbappe lập cú đúp sáng 19/7, anh nâng tổng số pha "dọn cỗ" tại giải đấu năm nay lên con số 7. Thành tích này giúp Olise vượt qua huyền thoại Pele, người từng có 6 pha kiến tạo tại World Cup 1970, để độc chiếm kỷ lục đã tồn tại suốt hơn nửa thế kỷ.
|
Hình ảnh HLV Deschamps ôm Kante sau khi không để tiền vệ này ngồi dự bị ở World Cup thành chủ đề bàn luận. Tiền vệ 35 tuổi nhận nhiều lời khen về thái độ đẹp khi chủ động ôm chặt nhà cầm quân sau hành trình đầy tiếc nuối của "Les Bleus". Dù không góp mặt trên sân, nhà vô địch World Cup 2018 vẫn thể hiện tinh thần chuyên nghiệp và sự đoàn kết với toàn đội đến những giây phút cuối cùng.
|
Theo màn hình hiển thị trong trận, số lượng khán giả đã lấp đầy SVĐ ở Miami với 64.478 người. Con số này gây bất ngờ bởi trước đó, trận tranh hạng 3 được dự đoán là "ế vé" khi vẫn còn khoảng 7.000 chỗ chưa được bán trước một ngày bóng lăn. Điều này được cho là bởi cả hai đội đều thất bại cay đắng ở bán kết, các cầu thủ không có tinh thần cho trận đấu cuối cùng.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.