Cô gái Nhật yêu kỹ sư Đà Nẵng, một mình về ra mắt nhà bạn trai

Không cần bạn trai đi cùng, Ayano vẫn tự đi máy bay từ Hà Nội về Đà Nẵng thăm gia đình chồng tương lai. Cô học tiếng địa phương, tặng quà cho từng đứa trẻ trong làng.

Cô gái Nhật một mình về nhà bạn trai ở Đà Nẵng chơi Thấy con dâu tương lai về quê, cả gia đình của Duẫn rất vui và đón tiếp nồng hậu.

Giữa năm nay, căn nhà nhỏ ở vùng quê Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng) của Nguyễn Văn Duẫn (sinh năm 2001, kỹ sư ôtô tại Nhật) đón một vị khách đặc biệt. Không có bạn trai đi cùng vì bận công việc, Ayano (tên thường gọi Nô Chan, sinh năm 2001, du học sinh ở Việt Nam) vẫn một mình đáp chuyến bay gần 1.000 km từ Hà Nội vào để thăm gia đình người yêu.

Ý thức được rào cản ngôn ngữ, Nô Chan quyết tâm học tiếng Quảng Nam. Chất giọng vùng miền vốn dĩ khó nghe, khó nói, nhưng sự kiên trì đã giúp cô gái Nhật dần bắt nhịp với mọi người.

Hình ảnh cô gái sinh ra và lớn lên ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản) chạy xe máy điện quanh xóm, rẽ vào từng nhà thăm hỏi bà con bằng thứ tiếng địa phương vừa học được đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây.

"Cô ấy sớm xem gia đình tôi như người thân nên nhớ là về, không cần tôi phải đi cùng. Bố mẹ tôi từ lâu cũng xem Nô Chan như con ruột", Duẫn chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Không cần bạn trai đi cùng, Nô Chan vẫn tự mình về thăm nhà anh ở Đà Nẵng.

Lần đầu ra mắt nhà bạn trai

Duẫn vẫn nhớ Tết Nguyên đán 2024, Nô Chan một mình ôm vali vượt gần 1.000 km từ Hà Nội vào Đà Nẵng để ra mắt gia đình anh. Khi đó, cô mới chỉ là du học sinh Nhật Bản sang Việt Nam học tập.

"Tôi rất bất ngờ. Tôi nghĩ nhiều người chưa chắc dám vượt hàng nghìn km, một mình về thăm nhà bạn trai như vậy. Chưa kể, tiếng địa phương còn là thử thách với Nô Chan", anh nhớ lại.

Chỉ với lời hứa là phiên dịch viên qua màn hình điện thoại của Duẫn, Nô Chan tự tin hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, đón tiếp 1 tiếng taxi để tìm về nhà bạn trai. Sự xuất hiện của một cô gái người Nhật ở vùng quê khiến xóm giềng không khỏi tò mò.

Gia đình Duẫn coi Nô Chan như thành viên trong nhà.

Nhưng sự bỡ ngỡ nhanh chóng biến mất. Trong 2 tuần ở lại, Nô Chan được trải nghiệm trọn vẹn không khí Tết cổ truyền. Cô gái Nhật được bố mẹ Duẫn đưa đi chào họ hàng, được lì xì, gắp cho miếng ngon và nhận những lời chúc ấm áp.

"Lúc Nô Chan rời đi, bố mẹ tôi rưng rưng còn cô ấy khóc quá trời. Nô Chan nói ở đây cô ấy được bố mẹ và hàng xóm đối đãi thân tình như con cái trong nhà", Duẫn chia sẻ.

Một nửa định mệnh

Duẫn nhớ lại ngày đầu gặp Nô Chan là tháng 7/2023. Khi đó, Nô Chan về Nhật thăm gia đình còn Duẫn đang là du học sinh Việt tại đây. Họ vô tình gặp nhau trong một buổi cổ vũ bóng đá rồi kết bạn qua mạng xã hội.

Hai tháng sau, một cuộc gặp lại tình cờ khác đẩy họ lại gần nhau hơn. Vì có chung mục tiêu trau dồi ngoại ngữ, chàng học tiếng Nhật, nàng luyện tiếng Việt, cả hai nhắn tin mỗi ngày. Cảm xúc trong Duẫn lớn dần mà chính anh cũng không hay biết.

Cột mốc quyết định đến vào cuối năm 2023, khi Nô Chan chuẩn bị quay lại Việt Nam tiếp tục việc học. Tại sân bay tiễn đưa, cô gái Nhật Bản nghẹn ngào.

"Em không biết mình có thể chịu đựng sự xa cách đến bao giờ. Khi nào không chịu được nữa, em sẽ về Nhật với anh", chính lời bộc bạch chân thành ấy đã khiến Duẫn tin rằng cô gái Tokyo chính là "một nửa định mệnh".

Cặp đôi dự định làm đám cưới trong thời gian tới.

Sau cái Tết 2024 đáng nhớ, Nô Chan trở lại Nhật Bản khi kết thúc kỳ học. Đến đầu năm 2025, cô lại theo chân bạn trai về Việt Nam đón Tết lần hai, trước khi tự mình thực hiện chuyến đi độc lập vào giữa năm nay.

Mỗi lần về Đà Nẵng, Nô Chan đều chuẩn bị nguyên một vali quà. Cô nhớ chính xác sở thích của từng đứa trẻ trong làng để chọn đồ, chuẩn bị chu đáo từ người già đến trẻ nhỏ. Sự chan hòa, tinh tế của cô khiến anh kỹ sư trẻ rất hạnh phúc.

Sau những chuyến đi - về giữa hai quốc gia, hiện tại cặp đôi cùng sinh sống tại Nhật Bản. Họ dự định về chung một nhà bằng một đám cưới trong thời gian tới, khi cuộc sống và công việc đi vào ổn định.

Cô gái Nhật say mê văn hóa và con người Việt Nam.