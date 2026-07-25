Đám cưới miền Tây hút triệu view vì màn trao quà 'toàn vàng, sổ đỏ'

Sau 10 năm yêu nhau, Kim Ngân và Lê Hương tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Clip ghi lại khoảnh khắc trao quà cưới nhanh chóng lan truyền trên mạng.

Đám cưới 'không chú rể' của cặp đôi ở miền Tây gây sốt Tại đám cưới, cô dâu và người bạn đời nhận được nhiều của hồi môn có giá trị từ gia đình hai bên.

Mới đây, clip ghi lại khoảnh khắc trao của hồi môn trong một đám cưới ở miền Tây thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Trong video, cô dâu và người bạn đời rạng rỡ sánh đôi, nhận những món quà cưới cùng lời chúc phúc từ hai bên gia đình.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô dâu Kim Ngân (Cần Thơ) cho biết cô hạnh phúc khi ngày vui của mình và người bạn đời Lê Hương (quê Cà Mau) nhận được nhiều lời chúc mừng từ cộng đồng mạng.

Theo chia sẻ của Kim Ngân, gia đình cô tổ chức tiệc cưới với 45 mâm cỗ tại Cần Thơ vào ngày 17/7. Hai ngày sau, gia đình Lê Hương đáp lễ bằng 35 mâm tiệc tại quê nhà Cà Mau. Để đón cô dâu, Lê Hương cùng gia đình di chuyển quãng đường hơn 100 km.

Trong đoạn video được chia sẻ, gia đình hai bên được cho là đã trao cho cặp đôi nhiều tài sản làm vốn khởi đầu cuộc sống hôn nhân. Số tài sản này được cho gồm 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thường gọi là sổ đỏ), 5 cây vàng, một căn nhà mặt phố cùng tiền mặt và trang sức từ người thân.

"Suốt 10 năm chúng tôi yêu nhau, bố mẹ hai bên đã nhiều lần giục làm đám cưới để được họ hàng, bạn bè chính thức chúc phúc. Thấy chuyện tình cảm của mình nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thương từ mọi người, tôi thực sự rất xúc động", Kim Ngân chia sẻ.

Cặp đôi có 10 năm bên nhau trước khi kết hôn.

Cặp đôi quen nhau cách đây 10 năm, khi Lê Hương từ Cà Mau lên Cần Thơ học đại học. Hai người gặp nhau trong một buổi đi chơi cùng nhóm bạn và dần nảy sinh tình cảm.

Theo Kim Ngân, Lê Hương là người chủ động theo đuổi bằng sự chu đáo, kiên nhẫn và luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhất trong cuộc sống của cô. Cả hai cùng đồng hành qua những giai đoạn khó khăn trong công việc và cuộc sống.

Có thời điểm Kim Ngân gặp biến cố sức khỏe phải nhập viện điều trị. Cô kể người bạn đời đã túc trực chăm sóc suốt những ngày nằm viện.

"Đối với tôi, việc ở cạnh một người có thể thấu hiểu, chia sẻ, đồng cảm và cùng mình phát triển là điều quan trọng nhất. Sau 10 năm, tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn đúng đắn khi lựa chọn người bạn đời này", Kim Ngân bộc bạch.

Theo chia sẻ của cặp đôi, ngay từ khi biết chuyện tình cảm của hai con, bố mẹ hai bên đều ủng hộ và thường xuyên qua lại thăm hỏi. Kim Ngân nhớ lời dặn của gia đình: "Con cứ sống như mong muốn, miễn sao hạnh phúc là được. Và con hãy nhớ, đừng chọn sai người đồng hành với mình".