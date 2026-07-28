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Đời sống

Trọng tài bắt trận chung kết World Cup 2026 giải nghệ

  • Thứ ba, 28/7/2026 05:22 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trọng tài người Slovenia Slavko Vincic, người điều khiển trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina hôm 19/7, chính thức khép lại sự nghiệp cầm còi sau 15 năm.

Trọng tài Slavko Vincic với vẻ mặt nghiêm khắc khi đối diện các cầu thủ Argentina trong trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: EFE.

Thông tin được Liên đoàn Bóng đá Slovenia (NZS) xác nhận hôm 27/7.

"Một tuần sau trận chung kết World Cup tại Mỹ, Slavko Vincic chính thức kết thúc sự nghiệp trọng tài lẫy lừng ở đỉnh cao của bóng đá thế giới", NZS thông báo trên trang chủ.

Theo Liên đoàn Bóng đá Slovenia, việc được giao bắt chính trận chung kết World Cup đã giúp vị trọng tài 46 tuổi "khẳng định vị thế là một trong những trọng tài xuất sắc nhất lịch sử".

Để khép lại mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp, Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Quốc tế (IFFHS) đã vinh danh Vincic là Trọng tài hay nhất World Cup 2026, ghi nhận khả năng kiểm soát trận đấu "rõ ràng, dứt khoát và chuẩn mực của một trọng tài đẳng cấp hàng đầu".

Bên cạnh đó, trọng tài người Slovenia còn được trao giải thưởng Giulio Campanati danh giá tại Italy nhờ những màn điều hành xuất sắc ở World Cup 2026.

Vincic là trọng tài FIFA từ năm 2010 và từng cầm còi nhiều trận đấu lớn của bóng đá châu Âu. Ông điều khiển trận chung kết Europa League 2022 giữa Eintracht Frankfurt và Rangers, sau đó bắt chính trận chung kết Champions League 2024, nơi Real Madrid đánh bại Borussia Dortmund để lên ngôi.

Cũng trong năm 2024, IFFHS xếp Vincic ở vị trí trọng tài hay thứ hai thế giới. Sau trận chung kết World Cup 2026, ông chính thức nói lời chia tay sự nghiệp cầm còi kéo dài hơn 15 năm ở đấu trường quốc tế.

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