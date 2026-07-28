Cậu bé 11 tuổi nhanh trí cứu em họ đuối nước dưới hồ sâu

Nghe thấy tiếng em họ kêu cứu dưới hồ, Khắc Huy nhanh trí lấy chiếc xe scooter đưa xuống để em bám vào trong tình huống nguy cấp.

Cậu bé nhanh trí cứu em họ đuối nước dưới hồ sâu Nhờ sự nhanh trí, Khắc Huy cứu được em họ 5 tuổi vùng vẫy dưới hồ nước sâu thoát khỏi nguy hiểm.

Ngày 27/7, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại khoảnh khắc một em nhỏ bị rơi xuống nước. Trong tình huống nguy cấp, hai cậu bé ở gần đó phản ứng nhanh nhạy, giúp nạn nhân thoát khỏi nguy hiểm.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chị Lường Phiêng, mẹ của Khắc Huy (11 tuổi) - bé trai cứu người trong đoạn video, cho biết chị rất vui và hạnh phúc khi biết tin con trai có hành động dũng cảm, cứu em họ thoát chết trong tích tắc.

Theo lời chị Phiêng, sự việc xảy ra ngày 25/7, tại khu vực hồ Noong Hoi (xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La). Hôm đó, bé Huy cùng hai em họ ra đạp xe chơi ở quanh hồ.

Phát hiện một con cá lớn bơi sát mép hồ, em họ 5 tuổi của Huy tò mò tiến lại gần để bắt. Không may, cậu bé bị trượt chân rơi xuống vùng nước sâu, liên tục vùng vẫy.

Nghe tiếng kêu cứu, Huy lập tức bỏ lại xe đạp, lao về phía bờ hồ. Ban đầu, cậu định lao xuống bơi ra cứu em, song nhận thấy nước quá sâu nên nhanh chóng tìm cách khác.

Trong lúc người em còn lại chạy đi gọi người lớn giúp đỡ, Huy lấy chiếc xe scooter cho em bám vào, liên tục động viên em giữ chặt để kéo vào sát bờ. May mắn, một người dân ở gần đó kịp thời có mặt đưa cậu bé lên bờ an toàn.

"Tôi cảm thấy hạnh phúc, tự hào vì con biết cách giữ bình tĩnh, tìm cách hợp lý nhất để cứu em. Hồ nước rất sâu, nếu không được phát hiện kịp thời, cháu bé có thể gặp nguy hiểm tính mạng trong vài phút", chị Phiêng chia sẻ.

Chiều 28/7, anh Minh Thảo, bố của cậu bé được Khắc Huy cứu, cho biết sức khỏe và tinh thần của con trai hiện đã ổn định. Cả gia đình anh đều cảm kích trước hành động của Huy khi cứu con mình thoát hiểm trong tích tắc.

Anh Thảo cho hay vợ chồng anh sẽ nhắc nhở con cẩn trọng hơn khi vui chơi gần sông, suối, ao, hồ. "Tôi cũng sẽ đăng ký cho con học bơi, trang bị thêm các kỹ năng phòng chống đuối nước", anh bày tỏ.

Đoạn video sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút hàng nghìn lượt xem, cùng bình luận khen ngợi sự mưu trí và nhanh nhẹn của cậu bé 11 tuổi.

"Còn nhỏ tuổi nhưng em xử lý quá bình tĩnh", "Hành động lấy chiếc xe scooter làm điểm bám thực sự rất thông minh, không phải ai cũng nghĩ ra được", một số cư dân mạng bình luận.