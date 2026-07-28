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Đời sống

Phát hiện mộ tập thể 9 hài cốt ở công viên Lê Thị Riêng

  • Thứ ba, 28/7/2026 18:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục phát hiện và cất bốc 19 bộ hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng trong ngày 28/7.

Đội tìm kiếm tại công viên phát hiện 19 hài cốt trong ngày 15/7. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 28/7, lực lượng làm nhiệm vụ huy động 3 máy cuốc, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thứ hai trong khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng). Hơn 80 m3 đất được di dời phục vụ công tác đào thăm dò.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, cất bốc và quy tập thêm 19 bộ hài cốt. Trong đó, có 10 hài cốt đơn và một mộ tập thể gồm 9 hài cốt. Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng thu được một số di vật đi kèm, phục vụ công tác xác minh và nhận dạng sau này.

Tính đến hết ngày 28/7, tổng số hài cốt được phát hiện và quy tập tại công viên Lê Thị Riêng là 144 bộ. Đây là kết quả của quá trình tìm kiếm liên tục với sự tham gia của nhiều lực lượng, các cơ quan chuyên môn và sự hỗ trợ của các nhân chứng.

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Khu vực đào tìm mở rộng thứ hai tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Hoài Bảo.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng chính thức bắt đầu từ ngày 6/7 bằng lễ triển khai trọng thể. Theo báo cáo của lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, hai rãnh mộ đã được phát hiện cho đến nay.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết công tác đào thăm dò được triển khai trên cơ sở thông tin do các nhân chứng cung cấp kết hợp với các dấu vết thu được qua khảo sát thực địa. Mọi hoạt động cất bốc và quy tập đều được thực hiện cẩn trọng, bảo đảm đưa toàn bộ hài cốt được phát hiện lên khỏi lòng đất một cách chu đáo.

Quá trình tìm kiếm diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc thi công và bảo đảm an toàn tại hiện trường. Dù vậy, các cán bộ, chiến sĩ vẫn duy trì quyết tâm cao, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm và sự trân trọng đối với sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ.

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Hà Vi

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