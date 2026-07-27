Cấp lại giấy báo tử đúng tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Gia đình ông Huỳnh Văn Nhỏ, em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, vừa nhận giấy báo tử của anh trai được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cấp lại.

Bà Nguyễn Thị Lệ vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, ôm chặt tấm ảnh được phục dựng của chồng. Ảnh: Duy Hiệu.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews chiều 27/7, ông Huỳnh Văn Nhỏ cho biết gia đình vừa nhận giấy báo tử của anh trai ông là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cấp lại. Sáng cùng ngày, ông Nhỏ đến UBND xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) ký giấy xác nhận đúng tên liệt sĩ để hoàn tất thủ tục theo quy định.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh chứng nhận liệt sĩ Huỳnh Văn Quên sinh năm 1949, nguyên quán ấp Bình Lợi, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, nhập ngũ tháng 3/1966. Ông mang cấp bậc hạ sĩ, thuộc lực lượng Bộ đội Miền Đông.

Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên hy sinh ngày 2/3/1968 trong sự nghiệp chống đế quốc Mỹ, bảo vệ Tổ quốc. Ông được công nhận là liệt sĩ và được tặng Huân chương Chiến sĩ Giải phóng hạng Ba.

Đây là giấy báo tử được cấp lại trên cơ sở giấy báo tử số 3302 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An cấp ngày 30/5/1977.

Tối 26/7, Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ Đặng Văn Tây Lo nhận giấy báo tử cấp lại của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Ngay trong đêm, ông đến nhà trao tận tay gia đình.

Bên trong bộ hồ sơ kỷ vật do Bộ Tư lệnh TP.HCM trao trả tối 26/7. Ảnh: Duy Hiệu.

Trước khi được cấp lại, giấy báo tử cũ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên từng ghi tên Huỳnh Văn Quyên. Sai sót chỉ khác một chữ cái khiến gia đình mang theo trăn trở về sự nhầm lẫn này trong nhiều năm.

Các cơ quan chức năng đã thẩm định, tra soát và xác minh nhiều nguồn hồ sơ. Kết quả xác định giấy báo tử ghi tên Huỳnh Văn Quyên thực chất là của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, qua đó xác nhận danh tính bộ hài cốt được quy tập ở Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) là liệt sĩ Quên.

Tại công viên tối 26/7, gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã nhận lại những di vật của người thân gồm bút bi, lược, ví, chai dầu gió được lực lượng tìm kiếm phát hiện tại khu vực rãnh mộ.

"Gia đình tôi mừng lắm, xúc động lắm. Gần 60 năm rồi, anh Hai đi khi mới 16 tuổi, giờ mới được trở về với gia đình", ông Nhỏ xúc động khi đón nhận di vật của anh trai.

Bà Nguyễn Thị Lệ, người phụ nữ chờ liệt sĩ Quên 58 năm, không giấu được xúc động khi danh tính cùng những kỷ vật của chồng bà được trả lại sau 6 thập kỷ. Trước đó, hôm 18/7, bà được Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh công nhận là vợ liệt sĩ.

Vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên xúc động gặp lại chồng trong ảnh phục dựng Tấm ảnh phục dựng của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được trao cho vợ và các em ông trong cảm xúc nghẹn ngào. Sau 58 năm, gia đình cũng có tấm hình để thờ người chồng, người anh thân yêu.