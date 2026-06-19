Nụ hôn gió 'náo loạn' World Cup của trai đẹp sinh năm 2003

Bóng đá Uzbekistan vừa có dấu ấn lịch sử khi lần đầu tiên tham dự World Cup. Dù để thua 1-3 trước Colombia, đại diện Trung Á vẫn nhận được sự cổ vũ lớn khi có bàn thắng đầu tiên ở giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Kết thúc trận đấu, khoảnh khắc cầu thủ của Uzbekistan tự tin thể gửi nụ hôn gió đến khán giả bất ngờ viral khắp cõi mạng. Clip chỉ vài giây nhưng gương mặt sáng, phong thái đầy lãng tử giúp anh chàng nhận về "cơn mưa" lời khen. Nam chính trong clip là Abbosbek Fayzullaev, tiền đạo sinh năm 2003 - người đã ghi bàn thắng vào phút 61 của trận đấu. Ảnh: mahj_bee/Threads.