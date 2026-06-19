Nụ hôn gió 'náo loạn' World Cup của trai đẹp sinh năm 2003

|
Bóng đá Uzbekistan vừa có dấu ấn lịch sử khi lần đầu tiên tham dự World Cup. Dù để thua 1-3 trước Colombia, đại diện Trung Á vẫn nhận được sự cổ vũ lớn khi có bàn thắng đầu tiên ở giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Kết thúc trận đấu, khoảnh khắc cầu thủ của Uzbekistan tự tin thể gửi nụ hôn gió đến khán giả bất ngờ viral khắp cõi mạng. Clip chỉ vài giây nhưng gương mặt sáng, phong thái đầy lãng tử giúp anh chàng nhận về "cơn mưa" lời khen. Nam chính trong clip là Abbosbek Fayzullaev, tiền đạo sinh năm 2003 - người đã ghi bàn thắng vào phút 61 của trận đấu. Ảnh: mahj_bee/Threads.
Sau khi khoảnh khắc "đốn tim fan" của Fayzullaev lan truyền, nhiều người hâm mộ bày tỏ thích thú. "Đẹp trai quá, lãng tử quá", "Một màn fairy ending không khác gì idol", "Tôi bắt đầu thích xem World Cup từ khi va vào cú vuốt tóc, hôn gió của anh chàng này nhé", "Chúc mừng anh đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Uzbekistan ở World Cup" - dân mạng khắp các quốc gia bình luận dưới bài đăng.
|
Nhiều người hâm mộ Việt Nam cũng nhận ra Abbosbek Fayzullaev. Anh từng góp mặt trong đội hình U23 Uzbekistan đánh bại U23 Việt Nam 3-0 ở lượt cuối vòng bảng giải U23 châu Á 2024 tại Qatar. Khi ấy, Fayzullaev đã được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Uzbekistan.
Chân sút 22 tuổi từng khoác áo CSKA Moscow. Anh gây ấn tượng mạnh tại Asian Cup 2023 với 2 bàn thắng sau 5 trận. Anh hiện là cầu thủ của İstanbul Başakşehir (Thổ Nhĩ Kỳ). Mùa giải vừa qua, anh ra sân 26 trận, ghi 4 bàn và có 3 kiến tạo theo thống kê của Flashscore.
|
Sau trận đấu, trang fanpage của Hiệp hội bóng đá Uzbekistan (UFA) có bài đăng ca ngợi: "Abbosbek Fayzullayev khắc tên mình vào lịch sử bằng cách ghi bàn thắng đầu tiên của FIFA World Cup".
|
Sau màn ăn mừng đầy cảm xúc ở World Cup, trả lời truyền thông, Fayzullaev thoải mái cho biết anh muốn dành tặng bàn thắng cho gia đình và người vợ tương lai. Khi được hỏi "Hai bạn sắp kết hôn chưa", tiền đạo trẻ đáp "Sắp rồi". Tuy nhiên, anh hiếm khi chia sẻ hình ảnh của người bạn đời trên mạng xã hội.
Trên trang cá nhân có gần 800.000 người theo dõi, Fayzullaev chủ yếu đăng những hình ảnh tập luyện và thi đấu. Anh cũng là gương mặt được hàng loạt thương hiệu lớn mời quảng cáo.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.