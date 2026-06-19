Sắc vóc nàng WAG giàu nhất tuyển Brazil

Kể từ khi công khai hẹn hò với tiền đạo Real Madrid cách đây một năm, Virginia Fonseca trở thành gương mặt đình đám nhất nhì trong dàn WAG Brazil. Cô nàng 27 tuổi đứng đầu bảng xếp hạng quốc tế về những WAG giàu nhất thế giới của Glam Set & Match - trang chuyên theo dõi tin tức về vợ và bạn gái của các vận động viên, đặc biệt là cầu thủ bóng đá. Với khối tài sản ước tính 78 triệu USD , bạn gái của Vinicius thậm chí vượt qua cả những cái tên nổi tiếng như Victoria Beckham (vợ David Beckham) - 70 triệu USD , Georgina Rodríguez (hôn thê của Ronaldo) - 10 triệu USD .