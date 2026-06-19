Sắc vóc nàng WAG giàu nhất tuyển Brazil

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Trong trận đối đầu Morocco ở bảng C World Cup 2026, tiền đạo Vinicius Junior tỏa sáng với bàn thắng giúp Brazil có trận hòa 1-1. Bên ngoài sân cỏ, chuyện tình của tiền đạo trẻ với MC Virginia Fonseca thu hút sự quan tâm. Theo trang Portal LeoDias, cặp đôi vừa tái hợp chỉ sau một tháng tuyên bố chia tay. Hôm 14/6, Virginia cũng xuất hiện trên khán đài cổ vũ Selecao.
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Trước đó, Virginia đăng tải loạt ảnh chụp cùng bó hoa hồng khổng lồ trong phòng khách sạn sang trọng ở New York (Mỹ). Dưới bài viết, Vinicius để lại bình luận là biểu tượng trái tim. Động thái ngầm thừa nhận nối lại tình cảm của cặp đôi lập tức khiến mạng xã hội dậy sóng. Hồi giữa tháng 5, tiền đạo Brazil đăng dòng trạng thái xác nhận chia tay bạn gái khiến nhiều người tiếc nuối.
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Kể từ khi công khai hẹn hò với tiền đạo Real Madrid cách đây một năm, Virginia Fonseca trở thành gương mặt đình đám nhất nhì trong dàn WAG Brazil. Cô nàng 27 tuổi đứng đầu bảng xếp hạng quốc tế về những WAG giàu nhất thế giới của Glam Set & Match - trang chuyên theo dõi tin tức về vợ và bạn gái của các vận động viên, đặc biệt là cầu thủ bóng đá. Với khối tài sản ước tính 78 triệu USD, bạn gái của Vinicius thậm chí vượt qua cả những cái tên nổi tiếng như Victoria Beckham (vợ David Beckham) - 70 triệu USD, Georgina Rodríguez (hôn thê của Ronaldo) - 10 triệu USD.
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Theo danh sách kể trên, tài sản của Virginia đến từ công việc của cô trong lĩnh vực truyền thông và truyền hình, các dự án kinh doanh, tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, hợp tác thương hiệu và đầu tư bất động sản. Người chịu trách nhiệm thực hiện cuộc khảo sát cũng nhấn mạnh rằng "bảng xếp hạng này dựa trên các ước tính".
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Virginia từng kết hôn với ca sĩ Zé Felipe và có 3 con. Tháng 5/2025, cô xác nhận ly thân chỉ ít lâu sau khi sinh con thứ 3. Trên trang Instagram có hơn 56 triệu lượt theo dõi, cô chia sẻ nhiều hình ảnh bên các con.
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Người đẹp 27 tuổi sinh tại bang Connecticut (Mỹ) trong gia đình có mẹ người Brazil và cha người Bồ Đào Nha - Mỹ. Cô sở hữu vóc dáng chuẩn và theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, cuốn hút.
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Trong khi chuyện tình cảm với tiền đạo ngôi sao gây tò mò, vai trò của Virginia tại World Cup 2026 gây tranh cãi dữ dội tại Brazil. Cô được chọn làm người đưa tin cho chương trình "Domingao com Huck" của TV Globo. Nhiệm vụ của cô không tập trung vào chuyên môn bóng đá mà chủ yếu khai thác các câu chuyện hậu trường, văn hóa, du lịch, ẩm thực và cuộc sống thường nhật tại 3 quốc gia đăng cai gồm Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng một MC kiêm influencer thành phóng viên thể thao là không phù hợp.
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Bất chấp tranh cãi, nàng WAG sinh năm 1999 vẫn thu hút sự yêu mến. Những bài đăng cập nhật của cô trong quá trình theo dõi World Cup nhận về hàng triệu lượt xem và yêu thích.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.