Bộ Công an lấy 300.000 mẫu ADN, đẩy nhanh xác định danh tính liệt sĩ

Bộ Công an phát động đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trên toàn quốc, phục vụ công tác xác minh thông tin liệt sĩ.

Sáng 24/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động triển khai tháng cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc.

Lễ phát động được tổ chức trong khuôn khổ Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027); đồng thời triển khai Kế hoạch số 51-KH/ĐUCA ngày 24/4/2026 của Đảng ủy Công an Trung ương và Kế hoạch số 453/KH-BCA-C06 ngày 08/6/2026 của Bộ Công an.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 quốc gia), khẳng định đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn đặc biệt, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách "Đền ơn đáp nghĩa" của Đảng và Nhà nước đối với các anh hùng liệt sĩ cùng thân nhân.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (thứ 4 từ trái sang) tham dự và phát biểu chỉ đạo tại sự kiện.

Phó thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là lực lượng công an nhân dân tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp trong công tác rà soát, cập nhật dữ liệu và tổ chức thu nhận mẫu ADN đúng đối tượng, đúng quy trình. Mục tiêu là bảo đảm hoàn thành kế hoạch đề ra, đồng thời thúc đẩy quá trình xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên phạm vi cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - nhấn mạnh, việc triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trong Chiến dịch "500 ngày đêm" là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, nhân văn, vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm và là sự tri ân thiêng liêng đối với các anh hùng liệt sĩ cùng thân nhân gia đình liệt sĩ.

Thứ trưởng yêu cầu toàn lực lượng công an nhân dân tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, góp phần sớm xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.

Thân nhân liệt sĩ lấy mẫu sinh phẩm ADN tại lễ phát động.

Theo kế hoạch của Bộ Công an, thời gian triển khai hoạt động từ ngày 25/6/2026 đến ngày 31/12/2026. Trong đó, đợt cao điểm được phát động toàn quốc từ ngày 25/6 đến ngày 25/7, phấn đấu lấy được 250.000 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ. Sau đợt cao điểm tiếp tục hoàn thiện 50.000 mẫu.

Tại sự kiện, ban tổ chức đã trao thông báo kết quả giám định ADN hài cốt cho thân nhân 3 liệt sĩ. Trong đó, liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết (quê Hải Dương, nay thuộc TP Hải Phòng) có phần mộ đang được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (Gia Lai). Hai liệt sĩ còn lại đều được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp (TP Cần Thơ), gồm: liệt sĩ Đoàn Văn Khải (quê xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) và liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát (quê xã Minh Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng tiến hành thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn TP Hà Nội đồng thời thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe, hoạt động khám bệnh và cấp, phát thuốc cho thân nhân liệt sĩ.

Lễ phát động là dấu mốc quan trọng, mở đầu cho đợt triển khai cao điểm đồng bộ, quyết liệt từ Trung ương đến cơ sở; góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.