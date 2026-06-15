TP.HCM huy động 400 cán bộ lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ

Hơn 400 cán bộ, chiến sĩ và chuyên viên sẽ được huy động lấy mẫu ADN, số hóa dữ liệu hài cốt liệt sĩ, phục vụ công tác xác định danh tính tại TP.HCM.

TP.HCM thành lập 12 đội chuyên trách phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ngày 15/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM công bố quyết định thành lập các đội lấy mẫu, số hóa và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Theo quyết định, TP.HCM thành lập 12 đội chuyên trách với hơn 400 cán bộ, chiến sĩ và chuyên viên. Lực lượng tham gia gồm Bộ Tư lệnh TP.HCM, Công an TP.HCM, Sở Y tế và Ban Chỉ huy Quân sự các địa phương.

Các đội được chia thành nhiều tổ chuyên môn. Mỗi tổ đảm nhận một nhiệm vụ riêng như lấy mẫu, số hóa dữ liệu, khai quật, vận chuyển, san lấp, bảo đảm an ninh và hậu cần. Công tác này nhằm phục vụ việc lấy mẫu, bảo quản và quản lý thông tin hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm. Ông đề nghị các đội phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương. Việc lấy mẫu phải được triển khai đúng quy trình tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Thiếu tướng Phạm Như Quân cũng yêu cầu các tổ chuyên trách tuân thủ nghiêm quy định kỹ thuật. Các khâu lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao và lưu trữ phải được thực hiện chính xác. Trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ cần được kiểm tra và bảo quản thường xuyên.

Xác minh danh tính các liệt sĩ là nhiệm vụ trọng tâm trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ngay sau lễ công bố, các đội tham gia tập huấn quy trình lấy mẫu, số hóa và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ. Nội dung tập huấn gồm 8 bước. Quy trình bắt đầu từ xác định vị trí lấy mẫu, tiếp cận hài cốt, tạo mã định danh. Các học viên cũng thực hành lấy mẫu, đóng gói và hoàn thiện hồ sơ.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, việc lấy mẫu và số hóa dữ liệu hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa quan trọng trong công tác giám định ADN. Kết quả sẽ góp phần xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng các lực lượng đã dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Đoàn dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các anh hùng liệt sĩ.