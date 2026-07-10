Thực hư cảnh rắn ngóc đầu như 'quái vật hồ Loch Ness' gây ám ảnh ở TQ

Người dân thành phố Hoành Châu (Trung Quốc) sống trong sợ hãi trước cảnh hàng chục con rắn ngang nhiên bơi lội trong nước lũ. Tuy nhiên, một số hình ảnh cũng gây hiểu nhầm.

Clip rắn sổng chuồng, ngóc đầu bơi lội trong lũ ở Trung Quốc Hơn 900 con rắn sổng chuồng ở Hoành Châu (Trung Quốc) do bão Maysak gây sợ hãi. Nhiều con vật khác như rắn, ngựa vằn cũng được thấy ngụp lặn trong dòng lũ đục ngầu.

Ngày 10/7, số lượng rắn đã sổng khỏi trang trại nuôi rắn tại thành phố Hoành Châu, khu tự trị Quảng Tây, Trung Quốc sau bão Maysak, vẫn còn nhan nhản trên dòng nước lũ khiến người dân địa phương sống trong lo lắng.

Một số đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được cho là ghi lại cảnh nhiều con rắn ngóc cao đầu lên khỏi mặt nước, bơi giữa dòng nước lũ, tạo nên khung cảnh ám ảnh. Không ít rùng mình và ví chúng như "quái vật hồ Loch Ness", theo The New York Post.

Tuy nhiên thực chất, theo clip được CGTN chia sẻ trước đó, đây là hình ảnh những con đà điểu lội nước sau khi bị sổng khỏi một vườn thú địa phương. Người dân cũng bắt gặp một số con vật khác như ngựa vằn hoảng loạn chạy trên đường, hay đàn lợn ngụp lặn trong dòng nước đục ngầu.

Trước đó, theo truyền thông địa phương, gần 900 cá thể rắn đã thoát ra ngoài khi nước lũ phá hủy cơ sở chăn nuôi. Trang trại này được cho là nuôi nhiều loài rắn khác nhau, gồm rắn hổ mang, rắn ráo vua và các loài rắn nước không có nọc độc. Trong đó, rắn hổ mang là loài có độc tính cao, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mất an toàn đối với người dân.

Một con rắn có độc sổng chuồng gây ám ảnh cho người dân. Ảnh: Jam Press.

Nguyên nhân sự cố được xác định là mưa lớn kéo dài khiến một hồ chứa gần đó bị hư hỏng, nước lũ tràn xuống khu dân cư và cuốn sập trang trại nuôi rắn. Hàng trăm cá thể theo dòng nước thoát ra môi trường tự nhiên.

Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp Hoành Châu xác nhận đã điều động lực lượng cứu hộ đến hiện trường để tìm kiếm số rắn thất lạc, đồng thời hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ. Nhà chức trách địa phương cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi công tác xử lý có diễn biến mới.

Trong 2 ngày, đại diện đội bắt rắn dân sự tại đây cho biết đã bắt được khoảng 2.000-3.000 con rắn tại khu vực ngập lụt, phần lớn là rắn nước.

Chính quyền cho biết cũng đã bổ sung nguồn huyết thanh kháng nọc rắn tại các cơ sở y tế, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế đi lại ở vùng ngập nước, không tự ý tiếp cận hoặc bắt rắn nếu phát hiện và nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng.

Beijing News đưa tin đã có ít nhất một người bị rắn cắn và đang được điều trị y tế. Theo thống kê mới nhất, ít nhất 39 người đã thiệt mạng trong đợt thiên tai này. Riêng tại Hoành Châu, vụ vỡ một phần đập hồ chứa khiến 26 người tử vong. Ngoài ra, vẫn còn 9 người mất tích trên toàn khu vực Quảng Tây.

Mưa lũ cũng gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân. Hơn 10.000 học sinh và giáo viên từng mắc kẹt tại một cụm trường học ở thành phố Quý Cảng.

Nhiều khu dân cư bị cô lập trong nhiều ngày khi nước dâng cao. Không chỉ con người, nhiều động vật cũng bị nước lũ cuốn trôi hoặc thất lạc. Một sở thú tại Quý Cảng cho biết hơn 100 cá thể động vật biến mất sau trận lũ, gồm ngựa vằn, nhím và hàng chục loài chim nhiệt đới. Tại huyện Tân Dương, một cơ sở cứu hộ động vật cũng đang nỗ lực giải cứu khoảng 200 con mèo cùng hàng chục con chó bị mắc kẹt trong vùng ngập.