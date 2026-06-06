Người đàn ông sửng sốt phát hiện 4 con rắn ngoe nguẩy trong điều hòa

Chiếc điều hòa liên tục phát ra tiếng kêu bất thường khiến chủ nhà lo lắng. Nguyên nhân sau đó được xác định là 4 con rắn nấp trong dàn lạnh.

Phát hiện 4 con rắn ẩn náu trong điều hòa phòng ngủ ở Quảng Ngãi Nghe tiếng động kỳ lạ phát ra từ điều hòa trong phòng ngủ, một hộ dân ở Quảng Ngãi gọi thợ đến kiểm tra. Kết quả khiến nhiều người bất ngờ khi bên trong dàn lạnh có tới 4 con rắn đang ẩn náu.

Tiếng động bất thường phát ra từ chiếc điều hòa trong phòng ngủ khiến một hộ dân tại xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi phải gọi thợ điện lạnh đến kiểm tra. Khi tháo dàn lạnh, người thợ bất ngờ phát hiện bên trong có tới 4 con rắn đang ở bên trong.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews ngày 5/6, anh Ngô Quyền (32 tuổi, thợ sửa máy lạnh) chia sẻ đoạn video ghi lại quá trình đưa 4 con rắn ra khỏi điều hòa. Theo anh Quyền, sự việc xảy ra vào ngày 4/6 khi anh nhận được yêu cầu kiểm tra một thiết bị liên tục phát ra tiếng kêu lạ trong quá trình hoạt động.

Chiếc điều hòa được lắp ở vị trí khá cao, gần cửa sổ phòng ngủ. Sau khi cho máy vận hành thử, anh xác định âm thanh bất thường phát ra từ dàn lạnh nên tiến hành tháo lớp vỏ bên ngoài để kiểm tra. Trong lúc quan sát, anh phát hiện phần đuôi của một con rắn lộ ra khỏi khe máy.

"Tôi khá bất ngờ vì trước đây từng gặp chuột hoặc côn trùng bên trong điều hòa, nhưng trường hợp có rắn thì hiếm hơn nhiều", anh Quyền cho biết.

4 con rắn sau khi được kéo ra từ máy lạnh.

Người thợ sau đó sử dụng kìm chuyên dụng để kéo con rắn ra ngoài. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra tiếp tục cho thấy bên trong dàn lạnh không chỉ có một mà có tới 4 con rắn. Chúng quấn quanh các chi tiết của thiết bị, khiến việc xử lý mất khá nhiều thời gian. Anh cho biết độ dài mỗi con khoảng 60-70 cm.

Theo quan sát của anh Quyền, đây là rắn cườm, loài không có nọc độc và thường xuất hiện quanh khu dân cư để săn thằn lằn hoặc các loài bò sát nhỏ. Loài rắn này có khả năng leo trèo tốt, có thể bò theo tường, đường ống hoặc các khe hở để xâm nhập vào những vị trí kín đáo.

Thợ sửa nhận định vị trí lắp đặt điều hòa gần khu vực tường được dán giấy có thể tạo độ bám, giúp rắn dễ dàng di chuyển lên cao rồi chui vào dàn lạnh. Trong nhiều năm làm nghề điện lạnh, anh từng xử lý không ít trường hợp chuột, thằn lằn hay côn trùng mắc kẹt trong thiết bị, song việc phát hiện cùng lúc 4 con rắn bên trong một chiếc điều hòa vẫn là trường hợp hiếm gặp.