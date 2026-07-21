Trò đùa tàn nhẫn của cơ trưởng Tây Ban Nha với hành khách Argentina

Trò đùa của phi công trên chuyến bay có rất đông hành khách Argentina sau khi Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 khiến dân mạng phẫn nộ.

Hành khách Argentina bị phi công Tây Ban Nha lừa đội nhà vô địch World Cup Clip ghi lại trò đùa tàn nhẫn của phi công Tây Ban Nha thu hút hơn 12 triệu lượt xem và khiến dân mạng phẫn nộ.

Ngày 20/7, Tây Ban Nha đánh bại Argentina để lên ngôi vô địch FIFA World Cup 2026. Ngay sau đó, mạng xã hội lan truyền clip về "trò đùa độc ác của cơ trưởng Tây Ban Nha" trên chuyến bay có rất đông hành khách người Argentina, tờ La Nacion đưa tin.

Video được chia sẻ bởi tài khoản TikTok Guillermina (@williermina), có tiêu đề "Khi phi công là người Tây Ban Nha và giả vờ như đội của bạn là nhà vô địch thế giới", đã nhanh chóng viral và đến nay thu hút 12,7 triệu lượt xem. "Thay vì ăn mừng đội nhà, phi công lại đùa giỡn chúng tôi", Guillermina nói.

"Vâng, chúng ta đã rõ kết quả rồi. Chúng tôi được biết đó là một trận đấu rất sít sao, kéo sang cả hiệp phụ. Cả hai đội đều đã cống hiến hết mình, nhưng thật không may, chỉ có một đội có thể giành chiến thắng trong trận chung kết World Cup", giọng của người được cho là phi công vang lên trên tàu bay.

Tiếp đó, người này hô vang: "Vì vậy, chúng tôi muốn chúc mừng những người đồng hương Argentina của mình".

Ngay lập tức, hàng chục hành khách đã reo vang, nhảy cẫng lên vì phấn khích. Dân mạng có thể nhìn thấy nhiều fan mặc chiếc áo sọc xanh trắng đặc trưng của "Albiceleste" đang vui sướng.

Hành khách Argentina vui sướng khi bị phi công lừa đội nhà vô địch. Ảnh cắt từ clip.

Nhưng khoảng một phút sau, phi công nói thêm một câu nữa, âm thanh lúc này đã bị lấn át bằng tiếng la hét ăn mừng: "Vì Tây Ban Nha đã thắng".

Những người hâm mộ cuồng nhiệt bất ngờ, hụt hẫng, vẫn chưa thể tin đó là một trò đùa.

Một số người dùng mạng khác, cho biết là hành khách trên chuyến bay này, cũng chia sẻ trải nghiệm đau lòng khi bị đùa giỡn.

Video này đã gây sốt trên các phương tiện truyền thông nói tiếng Tây Ban Nha. ABC, Diario Marca và El Mundo đều đã chia sẻ trên các nền tảng chính thức.

Trang ESPN cũng đăng lại clip trên trang MXH của mình với dòng mô tả: "Một phi công Tây Ban Nha đã cầm loa thông báo và trêu các cổ động viên Argentina, khiến họ tưởng rằng đội tuyển của mình đã giành chiến thắng. Cả máy bay bùng nổ trong tiếng reo hò khi các cổ động viên nghĩ rằng đất nước họ đã vô địch World Cup hai lần liên tiếp. Sau đó, họ mới nhận ra rằng viên phi công chỉ đang trêu chọc họ".

Một hãng tin khác của Argentina lên án hành động của phi công là "kinh khủng", cho biết: "Anh ta không chỉ phạm phải một hành vi khủng khiếp chẳng có chút hài hước nào, mà còn tự đặt mình vào nguy cơ gặp hậu quả nghiêm trọng trên máy bay một khi sự thật cuối cùng được phơi bày. Các hành khách có thể đã muốn đối chất với anh ta hoặc vào buồng lái. Một sai lầm nghiêm trọng".

Hiện tại, tên hãng hàng không và điểm đến của chuyến bay vẫn chưa được công bố.

Messi và tuyển Argentina nhận thất bại ở trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Trận chung kết tại sân vận động MetLife (Mỹ) kết thúc với chiến thắng 1-0 cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, qua đó giúp họ trở thành nhà vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử.

Đội bóng của HLV Lionel Scaloni thi đấu quả cảm gần hai tiếng đồng hồ trước sự lấn át của Tây Ban Nha. Màn trình diễn xuất sắc của Emiliano "Dibu" Martinez đã giúp Argentina cầm cự vào hiệp phụ. Bước ngoặt đến khi Enzo Fernandez bị truất quyền thi đấu với tấm thẻ vàng thứ 2 do pha vào bóng nguy hiểm với Pau Cubarsi.