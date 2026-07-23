Khoảnh khắc gây sốt của Yamal và 'công chúa đẹp nhất châu Âu'

Tình huống Yamal đưa cúp vô địch World Cup hướng về Công chúa Leonor được chia sẻ rầm rộ, hút triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Tương tác thú vị giữa Yamal và Công chúa Tây Ban Nha Tiền đạo sinh năm 2007 có hành động đưa cúp chiến thắng cho Công chúa Leonor. Phản ứng sau đó của công chúa khiến người hâm mộ bất ngờ.

World Cup 2026 khép lại với cúp vô địch thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha. Những ngày qua, nhiều hình ảnh sau trận chung kết vẫn được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Trong đó, clip ghi lại khoảnh khắc thú vị giữa tiền đạo Lamine Yamal và Công chúa Leonor ở lễ trao giải khiến nhiều dân mạng chú ý.

Khi chia sẻ niềm vui chiến thắng với các thành viên Hoàng gia Tây Ban Nha, ngôi sao trẻ của Barcelona dường như muốn đưa cúp vàng cho Công chúa Leonor. Tuy nhiên, công chúa dường như không kịp chú ý hành động này vì đang mải đỡ cha mình - Vua Felipe VI - bước lên bục trao giải.

Sau đó, Yamal trao chiếc cúp cho Vua Tây Ban Nha. Tiền đạo sinh năm 2007 làm động tác ăn mừng cuồng nhiệt cùng các đồng đội khi biểu tượng cho chức vô địch được nâng cao.

"Công chúa hành xử quá đúng mực", "Cử chỉ tuyệt vời của cả nhà vô địch lẫn các thành viên hoàng gia", "Trông nhà vua vui như một đứa trẻ khi cùng đội tuyển tận hưởng niềm vui chiến thắng" là một số bình luận từ dân mạng.

Yamal đưa cúp vô địch cho nhà vua Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Có mặt trong trận chung kết World Cup 2026 trên sân MetLife (Mỹ) để cổ vũ "La Roja", Leonor - người được mệnh danh "công chúa đẹp nhất châu Âu" - liên tục thu hút sự chú ý của truyền thông lẫn công chúng. Công chúa sinh năm 2005 cũng là một fan của bóng đá và thường xuyên theo dõi các trận đấu.

Nhiều người hâm mộ chia sẻ lại hình ảnh cũ, khi Công chúa Leonor và em gái Sofia từng nâng cúp khi Tây Ban Nha vô địch giải đấu năm 2010. Lúc đó, hai chị em vẫn còn bé. Khoảnh khắc này đã được họ tái hiện sau 16 năm.

Trong buổi lễ chào đón các cầu thủ về nước tại Cung điện Zarzuela, Công chúa Leonor khiến nhiều fan bật cười khi trêu chọc Ferran Torres, người hùng ghi bàn ấn định chiến thắng vào lưới Argentina. Trong lúc các cầu thủ chào Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia, máy quay ghi lại khoảnh khắc công chúa nói điều gì đó với tiền đạo của Barcelona.

Leonor cùng em gái tái hiện hình ảnh nâng cúp vô địch sau 16 năm. Ảnh: leonor_asturias_official/Instagram.

Ban đầu, nhiều người đùa rằng Công chúa Leonor có thể đã khen Ferran "đẹp trai quá". Tuy nhiên, sau khi xem kỹ đoạn ghi hình, câu nói thực sự của công chúa là: "Thế anh không định cạo đầu sao?". Đáp lại, Ferran chỉ cười và nói: "Không, không".

Câu nói đùa này xuất phát từ việc ngôi sao mang áo số 7 từng hứa sẽ cạo đầu nếu vô địch World Cup. Chi tiết cho thấy công chúa rất quan tâm và theo dõi sát sao đội bóng nước nhà.

Cũng trong buổi chào mừng, cái bắt tay của Công chúa Leonor cùng tiền vệ Gavi trở thành khoảnh khắc gây sốt mạng. Trước đây, tiền vệ trẻ từng có tin đồn hẹn hò với công chúa vào năm 2022.

Khi đó, tờ AS cho biết Công chúa Leonor dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền vệ trẻ. Theo nguồn tin này, trong tập hồ sơ học tập của công chúa có nhiều bức ảnh của Gavi.

Dù vậy, cả Hoàng gia Tây Ban Nha và Gavi chưa từng xác nhận mối quan hệ tình cảm. Tin đồn cũng nhanh chóng lắng xuống khi cầu thủ công khai chuyện tình với Ana Pelay. Tiền vệ sinh năm 2004 cũng có khoảnh khắc ăn mừng ngọt ngào cùng bạn gái hôm 20/7.