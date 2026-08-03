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Thể thao

MU tranh sao Juventus với Aston Villa

  • Thứ hai, 3/8/2026 06:03 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Aston Villa và Manchester United đồng loạt gây áp lực lên Juventus nhằm chiêu mộ Teun Koopmeiners ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Teun Koopmeiners có thể rời Juventus hè này.

Aston Villa và Manchester United đang cạnh tranh quyết liệt nhằm giành chữ ký của Koopmeiners sau khi Juventus phát tín hiệu sẵn sàng để tiền vệ người Hà Lan ra đi với giá 30 triệu euro.

Dù mới gia nhập "Bà đầm già" vào tháng 8/2024 với bản hợp đồng 5 năm, tương lai của anh trở nên bất định do Juventus lỡ hẹn với Champions League mùa tới, tạo ra áp lực tài chính nặng nề lên câu lạc bộ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Theo Calciomercato, "Bianconeri" chấp nhận thực hiện giao dịch theo hình thức bán đứt hoặc cho mượn kèm điều khoản bắt buộc mua đứt nếu đáp ứng đủ các điều kiện. Koopmeiners hiện không còn được huấn luyện viên Luciano Spalletti đảm bảo suất đá chính.

Đây là yếu tố then chốt thúc đẩy cầu thủ 28 tuổi cân nhắc việc chuyển đến Premier League, nơi cả Aston Villa và Manchester United đều có suất tham dự Champions League mùa tới.

Koopmeiners sở hữu bản hồ sơ ấn tượng với 32 lần khoác áo đội tuyển Hà Lan và từng là trụ cột tại AZ Alkmaar cũng như Atalanta trước khi sang Juventus. Ở mùa giải vừa qua, anh ra sân 33 trận tại Serie A và duy trì phong độ ổn định.

Bên cạnh thương vụ Koopmeiners, thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận những động thái đáng chú ý khác. Aston Villa đang theo sát tài năng trẻ Shedrack Chiwunba Egboh. Trong khi đó, Manchester United được cho là đã gửi lời đề nghị đến AC Milan về trường hợp của Rafael Leao.

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Huy Trưởng

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