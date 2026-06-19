Đừng để Australia đánh lừa tuyển Mỹ

Chiến thắng trước Paraguay đưa tuyển Mỹ lên mây, nhưng cuộc đối đầu Australia mới là thời điểm để đội chủ nhà World Cup 2026 chứng minh họ mạnh đến đâu.

Tình trạng thể lực của Pulisic đang khiến HLV Mauricio Pochettino đau đầu trước lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026.

Sau trận thắng 4-1 trước Paraguay, tuyển Mỹ trở thành một trong những đội tuyển nhận nhiều lời khen nhất tại World Cup 2026. Đội bóng của Mauricio Pochettino chơi thứ bóng đá giàu năng lượng, tấn công trực diện và tạo ra cảm giác họ có thể cuốn phăng bất kỳ đối thủ nào.

Nhưng World Cup luôn là giải đấu của những bài kiểm tra liên tiếp. Một trận thắng ấn tượng có thể tạo ra sự phấn khích, song chưa đủ để khẳng định đẳng cấp của một ứng viên thực thụ. Trước Australia tại Seattle, tuyển Mỹ bước vào thử thách hoàn toàn khác. Họ không còn đối diện một đối thủ sẵn sàng chơi đôi công như Paraguay. Thay vào đó là một tập thể thực dụng, kỷ luật và cực kỳ khó chịu.

Dấu hỏi mang tên Pulisic

Thời điểm quan trọng này lại xuất hiện một vấn đề khiến Pochettino phải đau đầu. Christian Pulisic, cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công tuyển Mỹ, chỉ thi đấu 45 phút ở trận gặp Paraguay. Trong các buổi tập gần đây, tiền đạo thuộc biên chế AC Milan phải tập riêng và không tham gia những bài tập với bóng cùng đồng đội.

Đó chưa phải tình huống buộc tuyển Mỹ báo động đỏ, nhưng đủ để tạo ra sự lo lắng. Pulisic không đơn thuần là một cầu thủ tấn công. Anh là điểm kết nối giữa tuyến giữa và hàng công, là người có thể kéo giãn hàng thủ đối phương bằng tốc độ, kỹ thuật và những pha xử lý đột biến.

Christian Pulisic trở thành tâm điểm chú ý khi phải tập riêng trước trận đấu quan trọng với Australia.

Nếu không có Pulisic, tuyển Mỹ vẫn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Max Arfsten, Gio Reyna hay Sebastian Berhalter đều có thể xuất hiện trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, đó sẽ là một phiên bản khác của đội chủ nhà.

Quan trọng hơn, sự vắng mặt của Pulisic có thể buộc Pochettino phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu.

Chiến thắng trước Paraguay được xây dựng trên nền tảng tấn công tốc độ cao và gây sức ép liên tục. Nhưng trước Australia, một thế trận như vậy có thể trở thành con dao hai lưỡi.

Australia không hào nhoáng nhưng cực kỳ nguy hiểm

Nếu Mỹ là một trong những đội tuyển tạo ấn tượng mạnh nhất sau lượt trận đầu tiên, Australia lại thuộc nhóm ít được chú ý hơn. Chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ không mang đến những tiêu đề hào nhoáng. Họ không ghi nhiều bàn thắng, cũng không áp đảo đối thủ về kiểm soát bóng. Tuy nhiên, Australia làm được điều quan trọng nhất: vô hiệu hóa hoàn toàn sức tấn công của đối phương.

Arda Güler được kỳ vọng trở thành ngôi sao dẫn dắt Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của HLV Tony Popovic, đội bóng châu Âu gần như không tạo ra được sức ép đáng kể.

Khả năng ra sân của Pulisic có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng giành vé sớm vào vòng knock-out của tuyển Mỹ.

Australia phòng ngự với số đông, giữ cự ly đội hình hợp lý và chờ đợi sai lầm của đối thủ. Đó là kiểu bóng đá không hấp dẫn với người xem trung lập, nhưng thường mang lại hiệu quả ở các giải đấu ngắn ngày.

Chính vì vậy, đây có thể là trận đấu khó khăn hơn nhiều so với những gì tuyển Mỹ trải qua ở ngày ra quân. Mối đe dọa lớn nhất nằm ở những tình huống chuyển đổi trạng thái. Trong một thế trận mà Mỹ gần như chắc chắn sẽ cầm bóng nhiều hơn, Australia chỉ cần một vài cơ hội để tạo ra khác biệt.

Nestory Irankunda là cái tên tiêu biểu cho triết lý đó. Tiền đạo đang khoác áo Watford ghi bàn ấn định chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ và cho thấy khả năng tận dụng cơ hội rất tốt. Anh không cần nhiều khoảng trống để tạo ra nguy hiểm.

Seattle vì thế không chỉ là nơi diễn ra một trận đấu vòng bảng. Đó là nơi tuyển Mỹ phải chứng minh họ có thể chiến thắng theo nhiều cách khác nhau. Những đội bóng lớn không chỉ biết tấn công khi mọi thứ thuận lợi. Họ còn phải biết thích nghi khi thiếu vắng ngôi sao quan trọng nhất và đủ kiên nhẫn để phá vỡ những hàng phòng ngự lùi sâu.

Paraguay giúp tuyển Mỹ tạo dựng niềm tin. Australia mới là đối thủ giúp người hâm mộ đánh giá chính xác vị thế của đội chủ nhà tại World Cup 2026.