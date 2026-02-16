Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mức giá để MU sở hữu Pulisic

  • Thứ hai, 16/2/2026 20:00 (GMT+7)
AC Milan chỉ để Christian Pulisic ra đi nếu thu về khoản phí từ 70 đến 80 triệu euro.

Pulisic có mức giá khá đắt đỏ.

Theo truyền thông châu Âu, đội bóng áo sọc đỏ đen sẵn sàng lắng nghe đề nghị, nhưng chỉ khi mức giá đáp ứng yêu cầu kể trên. Đây được xem là con số phản ánh tầm ảnh hưởng của Pulisic kể từ khi anh gia nhập sân San Siro từ Chelsea.

Sau thời gian thăng trầm tại London, tiền vệ 27 tuổi hồi sinh phong độ mạnh mẽ tại Serie A. Anh trở thành nhân tố chủ chốt trong đội hình "Rossoneri" và tiếp tục giữ vai trò quan trọng ở tuyển Mỹ.

Phong độ ổn định của Pulisic khiến Arsenal, MU và Liverpool được cho là đưa anh vào tầm ngắm. Dù vậy, mức phí chuyển nhượng mà Milan đưa ra là rào cản không nhỏ. Trong bối cảnh thị trường ngày càng thắt chặt vì Luật công bằng tài chính, không nhiều đội bóng sẵn sàng chi đậm cho một thương vụ như vậy.

Về phía Milan, nếu bán Pulisic với mức giá mong muốn, họ sẽ có nguồn ngân sách đáng kể để tái đầu tư đội hình. Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn là liệu có đội bóng nào sẵn sàng đáp ứng con số "Rossoneri" đưa ra hay không.

Khả năng Pulisic tái xuất Premier League không phải không có cơ sở, song chìa khóa của thương vụ nằm trong tay AC Milan. Nếu đội chủ sân San Siro giữ lập trường cứng rắn về mức phí chuyển nhượng, mọi đồn đoán về việc Pulisic trở lại Anh chơi bóng khó thành hiện thực.

Pulisic

