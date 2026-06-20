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Thể thao World Cup 2026

Pochettino tái lập kỷ lục 96 năm cùng tuyển Mỹ

  • Thứ bảy, 20/6/2026 06:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mauricio Pochettino đi vào lịch sử khi là huấn luyện viên đầu tiên sau 96 năm giúp đội tuyển Mỹ giành hai chiến thắng liên tiếp tại World Cup.

Mauricio Pochettino giúp tuyển Mỹ giành vé đi tiếp tại World Cup 2026.

Hành trình của thầy trò Pochettino tại bảng D bắt đầu bằng chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Paraguay tại sân vận động SoFi hôm 13/6. Sáng 20/6, đội tuyển Mỹ tiếp tục thể hiện lối chơi kỷ luật và hiệu quả để đánh bại Australia với tỷ số 2-0 trên sân Lumen Field. Với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, đội chủ nhà sớm hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Thành tích này tái hiện kỳ tích mà bóng đá Mỹ từng đạt được tại kỳ World Cup đầu tiên vào năm 1930. Thời điểm đó, đội bóng xứ cờ hoa cũng khởi đầu giải bằng hai chiến thắng liên tiếp với cùng tỷ số 3-0 trước Bỉ và Paraguay.

Sự chuyển mình của đội tuyển Mỹ dưới thời vị chiến lược gia người Argentina được thể hiện rõ nét qua sự cân bằng giữa tấn công bùng nổ và phòng ngự chặt chẽ. Việc giành vé sớm vào vòng knock-out không chỉ giúp Mỹ bảo toàn lực lượng mà còn khẳng định vị thế của nước đồng chủ nhà tại World Cup 2026.

Sau gần một thế kỷ chờ đợi, Pochettino mang đến một diện mạo mới đầy hy vọng cho bóng đá Mỹ ở ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Ở lượt trận cuối bảng D, tập thể này sẽ chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 26/6.

Video Mỹ ấn định tỷ số 2-0 trước Australia Alex Freeman có pha lao vào đúng thời điểm sau tình huống bóng lập bập nhân đôi cách biệt cho chủ nhà Mỹ trong trận đấu lượt 2 bảng D World Cup 2026 sáng 20/6.

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Huy Trưởng

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