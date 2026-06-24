Mỹ nới lệnh hạn chế đi lại cho đội tuyển Iran tại World Cup

Sau nhiều chỉ trích về cách đối xử thiếu công bằng, Mỹ đã nới lỏng một phần quy định nhập cảnh với tuyển Iran trước trận quyết định vé đi tiếp tại World Cup 2026.

Đội tuyển Iran trong trận hòa 0-0 với Bỉ ở bảng G World Cup 2026 trên sân Inglewood, gần Los Angeles, bang California (Mỹ) ngày 21/6. Ảnh: Reuters.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 23/6 (giờ địa phương) thông báo đội tuyển Iran sẽ được phép nhập cảnh từ Mexico vào Mỹ trước trận gặp Ai Cập tại Seattle, bang Washington, sớm hơn một ngày so với quy định trước đó. Theo đó, các cầu thủ và ban huấn luyện có thể có mặt tại Mỹ hai ngày trước trận đấu thay vì chỉ được nhập cảnh trong vòng 24 giờ, Reuters đưa tin.

Dù vậy, DHS cho biết các biện pháp kiểm soát an ninh và thủ tục giám sát đặc biệt đối với đội tuyển Iran vẫn được duy trì. Các thành viên đội bóng cũng phải rời khỏi lãnh thổ Mỹ ngay sau khi trận đấu kết thúc.

"Chúng tôi cam kết tổ chức một kỳ World Cup an toàn và công bằng cho tất cả cầu thủ, thành viên ban huấn luyện và người hâm mộ", DHS nhấn mạnh.

Trước thềm giải đấu, đội tuyển Iran đã buộc phải chuyển địa điểm đóng quân từ bang Arizona của Mỹ sang thành phố Tijuana của Mexico sau khi một số thành viên ban huấn luyện và đội ngũ hỗ trợ không được cấp thị thực nhập cảnh.

Theo các quy định ban đầu, tuyển Iran chỉ được phép vào Mỹ trong vòng 24 giờ trước giờ bóng lăn. Trong hai trận đấu tại Los Angeles, các cầu thủ phải di chuyển từ Mexico sang Mỹ sát ngày thi đấu và quay trở lại ngay sau khi trận đấu khép lại.

Những quy định này đã khiến Liên đoàn Bóng đá Iran phản ứng mạnh mẽ. Tuần trước, cơ quan này tuyên bố sẽ gửi đơn khiếu nại lên FIFA, cho rằng đội tuyển đang phải chịu những điều kiện bất lợi so với các đối thủ khác.

Ông Mahdi Mohammadnabi, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran kiêm trưởng đoàn đội tuyển, cho rằng các cầu thủ đang đối mặt với những hạn chế không công bằng liên quan đến việc đi lại và thủ tục thị thực.

Huấn luyện viên Amir Ghalenoei từng gọi Iran là "đội tuyển bị đối xử bất công nhất tại World Cup", trong khi đội trưởng Mehdi Taremi mô tả tình cảnh của toàn đội là một "thảm họa".

Sau trận hòa Bỉ ngày 22/6, tiền vệ Alireza Jahanbakhsh bày tỏ mong muốn đội tuyển Iran được đối xử bình đẳng như các đội bóng khác và có đủ thời gian thích nghi với điều kiện địa phương trước mỗi trận đấu.