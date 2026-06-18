Tình bạn World Cup kỳ lạ giữa Mexico và Hàn Quốc

Tám năm sau khi Hàn Quốc giúp Mexico đi tiếp bằng chiến thắng trước Đức, người hâm mộ xứ sở sombrero vẫn dành tình cảm đặc biệt cho các cổ động viên Hàn Quốc.

Một người dân địa phương chụp ảnh cùng hai người hâm mộ Hàn Quốc tại một lễ hội dành cho người hâm mộ ở Guadalajara (Mexico). Ảnh: CNA.

Những cổ động viên mà CNA phỏng vấn tại Guadalajara cho biết họ bất ngờ trước sự chào đón nồng nhiệt từ người dân địa phương, trong bối cảnh đội tuyển Hàn Quốc và Mexico chuẩn bị bước vào trận đấu then chốt của vòng bảng.

Đi đến đâu tại Guadalajara, anh Lee Beomyong, một cổ động viên đến từ Hàn Quốc, cũng thường xuyên bị người dân địa phương xin chụp ảnh cùng.

Thế nhưng, anh không phải là cầu thủ bóng đá hay thần tượng K-pop nổi tiếng, mà chỉ là một người hâm mộ bình thường sang Mexico cổ vũ cho đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup.

“Tôi thực sự rất bất ngờ. Chưa bao giờ tôi trải qua tình huống như thế này”, anh chia sẻ với CNA tại lễ hội dành cho người hâm mộ hôm 17/6. “Nếu được trả tiền cho mỗi bức ảnh chụp cùng, có lẽ tôi đã trở thành người giàu có rồi”.

Anh Lee không phải trường hợp duy nhất cảm nhận được sự yêu mến đó.

Bất ngờ vì được săn đón

Kể từ khi giải đấu khởi tranh, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt đoạn video ghi lại cảnh người hâm mộ Hàn Quốc được các cổ động viên Mexico chào đón và ôm hôn nồng nhiệt.

Không khí trên các đường phố Guadalajara cũng không khác biệt.

Một cổ động viên Hàn Quốc khác là Jihoon Kim cho biết mọi thứ đã trở nên “cực kỳ điên rồ” kể từ khi anh đặt chân tới thành phố này vào cuối tuần trước.

“Không thể đếm nổi tôi đã chụp bao nhiêu bức ảnh”, anh nói. “Chỉ cần đồng ý với một người, ngay lập tức sẽ có người tiếp theo, rồi người tiếp theo nữa”.

Trước khi lần đầu tới Mexico, anh Lee thừa nhận từng mang trong mình không ít lo lắng.

“Tôi khá sợ hãi và quan ngại về vấn đề an ninh ở Mexico”, anh chia sẻ. “Nhưng mọi người ở đây đều rất thân thiện và dễ mến, vì vậy tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi có mặt tại đây”.

Tại Guadalajara, nhiều cổ động viên Hàn Quốc liên tục được xin chụp ảnh, tặng quà và chào đón nồng nhiệt. Ảnh: CNA.

Sự đón tiếp nồng hậu ấy diễn ra ngay cả khi Hàn Quốc và Mexico sắp phải đối đầu trực tiếp trên sân cỏ. Cả hai đội đều giành chiến thắng trong trận mở màn bảng A, và đội thắng ở cuộc chạm trán ngày 19/6 sẽ chính thức giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Người anh em Hàn Quốc, bạn đã là người Mexico

Theo anh Emilio Ortiz, một người Mexico, tình cảm đặc biệt giữa người hâm mộ hai nước bắt nguồn từ những gì diễn ra tại World Cup 2018.

Ở giải đấu năm đó, Mexico để thua Thụy Điển 0-3 trong trận cuối vòng bảng. Để đi tiếp, họ buộc phải trông chờ Hàn Quốc không thất bại trước đương kim vô địch thế giới Đức trong trận đấu diễn ra cùng giờ.

Bất ngờ lớn đã xảy ra khi Hàn Quốc đánh bại Đức với tỷ số 2-0, khiến “Cỗ xe tăng” bị loại ngay từ vòng bảng, đồng thời gián tiếp giúp Mexico giành quyền vào vòng 16 đội.

“Chúng tôi có một câu nói rất nổi tiếng: ‘Hermano Coreano, ya eres Mexicano’, nghĩa là: ‘Người anh em Hàn Quốc, bạn đã là người Mexico rồi’”, Ortiz, nhân viên tại một cửa hàng bán áo đấu bóng đá ở Guadalajara, cho biết.

“Đó là lý do chúng tôi có một tình bạn rất đẹp với Hàn Quốc”, anh trả lời.

Một đám đông đã tập trung để xem một người hâm mộ Hàn Quốc biểu diễn tại Centro Historico de Guadalajara (Mexico). Ảnh: CNA.

Trong trận mở màn của Hàn Quốc gặp CH Séc trên sân Estadio Guadalajara tuần trước, các khán đài cũng vang lên nhiều tiếng cổ vũ từ người hâm mộ Mexico dành cho thầy trò HLV Hong Myung-bo.

Tuy nhiên, cùng trận đấu đó, một người đàn ông Mexico, đồng thời là lãnh đạo một hiệp hội kỹ sư, đã bị quay lại cảnh thực hiện cử chỉ kéo mắt mang tính phân biệt chủng tộc phía sau một nhà sáng tạo nội dung người Hàn Quốc.

Vụ việc vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trên mạng xã hội và khiến tổ chức này phải tiến hành rà soát nội bộ. Sau đó, hiệp hội tuyên bố người đàn ông trên sẽ bị miễn nhiệm chức vụ.

Dù không biết tiếng Tây Ban Nha, anh Lee cho biết các cổ động viên Mexico vẫn luôn chủ động tìm cách giao tiếp với anh. Thậm chí, nhiều người còn tặng anh đồ ăn, quà lưu niệm và cả quốc kỳ Mexico.

“Họ thích BTS, biết Son Heung-min, xem phim Hàn Quốc và thậm chí còn biết cả ca khúc trong bộ phim hoạt hình K-pop Demon Hunters”, anh cho biết.

“Ở đâu mọi người cũng nói rằng: ‘Chào mừng bạn, chúng ta giống như anh em vậy’”, anh Kim, hiện sinh sống tại Canada, kể lại.

“Khi trở về, tôi muốn học tiếng Tây Ban Nha”, anh Lee cho biết.

Tuy nhiên, ít nhất trong ngày thi đấu sắp tới, tình bằng hữu giữa hai cộng đồng cổ động viên sẽ phải tạm gác lại, khi Hàn Quốc chạm trán đội chủ nhà Mexico trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng.

“Ngày mai, trên sân bóng, chúng tôi chỉ cổ vũ cho Mexico chứ không phải Hàn Quốc,” Ortiz nói.