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Tuyển Pháp trở lại ngôi số một thế giới. Ảnh: Reuters.
Kết quả này không chỉ giúp "Les Bleus" giành vé vào vòng 16 đội mà còn mang về thêm 9,4 điểm trên hệ thống tính điểm của FIFA. Pháp hiện sở hữu 1.916,24 điểm, nhỉnh hơn đội tuyển xếp thứ hai là Argentina với 1.907,40 điểm.
Đây là sự trở lại đáng chú ý của tuyển Pháp sau khi từng đánh mất ngôi số một ngay trước thềm World Cup 2026. Trận thua 1-2 trước Bờ Biển Ngà ở một trận giao hữu khiến "Les Bleus" tụt xuống vị trí thứ ba, xếp sau Argentina và Tây Ban Nha.
Trong khi đó, đội tuyển Argentina dưới sự dẫn dắt của HLV Lionel Scaloni sẽ bước vào trận đấu thuộc vòng 32 đội gặp Cape Verde. Tuy nhiên, theo cách tính điểm hiện hành của FIFA, nhà đương kim vô địch thế giới gần như không có cơ hội đòi lại ngôi đầu sau trận đấu này, ngay cả khi giành chiến thắng.
Nguyên nhân là hệ thống xếp hạng FIFA đánh giá điểm số dựa trên mức độ kỳ vọng của từng kết quả. Trước các đối thủ được đánh giá yếu hơn, một chiến thắng chỉ mang lại số điểm khiêm tốn, trong khi nếu hòa hoặc thất bại, đội bóng sẽ bị trừ điểm đáng kể. Vì vậy, chiến thắng trước Cape Verde khó đủ để Argentina vượt qua Pháp trên bảng xếp hạng.
Ở một diễn biến khác, Brazil cũng cải thiện vị trí sau những kết quả tích cực tại World Cup 2026. Đại diện Nam Mỹ hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng FIFA, tăng một bậc so với thời điểm khởi đầu giải đấu. Bảng xếp hạng được FIFA cập nhật theo thời gian thực sau mỗi trận đấu kể từ tháng 3/2026.
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