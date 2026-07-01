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Thể thao World Cup 2026

Hành động bất ngờ của Bellingham

  • Thứ năm, 2/7/2026 00:19 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Đêm 1/7, trong trận đấu giữa Anh và CHDC Congo thuộc vòng 16 World Cup 2026, Jude Bellingham bất ngờ có ôm thủ môn Lionel Mpasi.

Bellingham bất ngờ ôm thủ môn CHDC Congo.

Trên sân Atlanta, ở những phút bù giờ hiệp một, thủ môn Mpasi liên tiếp cứu thua cho CHDC Congo trước sức ép lớn từ tuyển Anh. Sau một pha cứu thua của Mpasi, Jude Bellingham bất ngờ tiến lại gần, cúi xuống ôm rồi đặt hai tay lên ngực thủ môn đối phương.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều CĐV nói đùa rằng ngôi sao Real Madrid dường như muốn kiểm tra xem Mpasi có thật sự là con người hay không. “Có lẽ Bellingham sợ đó là robot hoặc AI. Phản xạ của thủ môn này quá khó tin”, một tài khoản bình luận.

Bellingham vốn nổi tiếng là cầu thủ giàu cảm xúc và không ngại thể hiện sự thân thiện với cả đồng đội lẫn đối thủ. Trước đó, anh từng gây chú ý với những cử chỉ thân mật dành cho các ngôi sao Real Madrid như Kylian Mbappe, Vinicius Junior hay Federico Valverde. Chính nét tính cách này giúp tiền vệ người Anh nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ.

Tuy nhiên, hành động của Bellingham với Mpasi diễn ra trong bối cảnh tuyển Anh có hiệp một đầy bế tắc. Thủ môn CHDC Congo chơi xuất sắc khi lần lượt từ chối các cơ hội của Harry Kane, Declan Rice và chính Bellingham.

Trong lúc hàng công chưa tìm được lời giải, hàng thủ “Tam sư” lại mắc sai lầm. Brian Cipenga có khoảng trống lớn trước khung thành Jordan Pickford và tận dụng thành công để đưa CHDC Congo dẫn 1-0 đầy bất ngờ sau hiệp một.

Trần Lan

Bellingham Tuyển Congo Anh World Cup CHDC Congo

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