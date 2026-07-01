Nagelsmann sắp bị tuyển Đức sa thải

Julian Nagelsmann được cho là sắp mất ghế sau kỳ World Cup 2026 thất vọng của tuyển Đức.

Truyền thông Đức cho rằng DFB sắp đưa ra quyết định về tương lai của Nagelsmann.

Theo Bild, Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) chuẩn bị sa thải Julian Nagelsmann ngay lập tức. Thông báo chính thức dự kiến được công bố trong thời gian tới.

Nếu thông tin này được xác nhận, đây sẽ là cái kết chóng vánh cho nhiệm kỳ nhiều kỳ vọng của Nagelsmann ở tuyển Đức. Nhà cầm quân 38 tuổi từng được xem là lựa chọn phù hợp để mở ra chu kỳ mới cho “Die Mannschaft”, nhưng World Cup 2026 lại trở thành giải đấu đầy thất vọng.

Tuyển Đức bước vào giải với tham vọng tiến sâu, song màn trình diễn của họ không đáp ứng kỳ vọng. Đội bóng bị loại sớm, trong khi nội bộ liên tục xuất hiện những dấu hỏi về cách dùng người, quản lý phòng thay đồ và giao tiếp giữa HLV trưởng với các cầu thủ.

Trước đó, truyền thông Đức chỉ ra hàng loạt vấn đề trong cách Nagelsmann điều hành đội tuyển. Một số quyết định nhân sự gây tranh cãi, từ cách sử dụng Deniz Undav, Joshua Kimmich đến việc xoay tua đội hình, khiến HLV này chịu nhiều sức ép. Không chỉ thất bại về kết quả, ông còn bị cho là đánh mất sự tin tưởng từ một phần cầu thủ.

Áp lực dành cho Nagelsmann tăng mạnh sau khi tuyển Đức dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026 trước Paraguay. Với một nền bóng đá đặt tiêu chuẩn rất cao như Đức, thất bại tại giải đấu lớn thường kéo theo những thay đổi quyết liệt. DFB vì thế được cho là không còn kiên nhẫn với HLV từng dẫn dắt Bayern Munich.

Hiện DFB chưa đưa ra thông báo chính thức về tương lai của Nagelsmann. Tuy nhiên, nếu quyết định sa thải được công bố, tuyển Đức sẽ phải bước vào quá trình tìm kiếm HLV mới để chuẩn bị cho chu kỳ tiếp theo.