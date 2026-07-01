Người mẫu giống Haaland hút hơn 100 triệu view

Không cần xuất hiện trên sân cỏ, người mẫu Julia Grop vẫn đang trở thành hiện tượng trên mạng xã hội nhờ ngoại hình có nhiều nét giống tiền đạo Erling Haaland.

Người mẫu kiêm diễn viên người Thụy Điển bất ngờ gây sốt sau khi đăng tải loạt video hài hước xoay quanh những bình luận so sánh cô với ngôi sao của tuyển Na Uy. Sở hữu mái tóc vàng, gương mặt góc cạnh cùng những đường nét đậm chất Bắc Âu, Julia liên tục được cộng đồng mạng nhắc đến mỗi khi Haaland thi đấu hoặc xuất hiện trên truyền thông.

Ban đầu, dưới các bài đăng của Julia, nhiều người hâm mộ liên tục để lại bình luận trêu đùa, thậm chí gắn thẻ Haaland để so sánh ngoại hình của hai người. Thay vì phớt lờ, người đẹp Thụy Điển quyết định hưởng ứng xu hướng này bằng một video ngắn đăng tải hôm 27/6, trong đó cô hài hước tái hiện những biểu cảm và phong cách thường thấy của Haaland.

Julia được chú ý vì vẻ ngoài giống Haaland.

Đoạn video nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ trong ba ngày, video đầu tiên thu hút gần 80 triệu lượt xem, đồng thời giúp Julia có thêm hàng chục nghìn người theo dõi mới. Tính đến thời điểm hiện tại, tài khoản của cô đã đạt khoảng 462.000 người theo dõi.

Sau đó, Julia tiếp tục tận dụng sức hút từ trào lưu này bằng cách đăng thêm hai video với nội dung tương tự. Cả ba bài đăng đều nhận được lượng tương tác khổng lồ, nâng tổng số lượt xem lên hơn 111 triệu.

Sức lan tỏa mạnh mẽ của loạt video cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của Haaland trên mạng xã hội, đồng thời biến Julia từ một người mẫu ít được biết đến thành gương mặt được cộng đồng mạng quốc tế chú ý chỉ trong thời gian ngắn nhờ những màn "hóa thân" hài hước.

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