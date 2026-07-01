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Thể thao World Cup 2026

Áp lực đáng sợ chờ tuyển Anh ở vòng 16 đội

  • Thứ năm, 2/7/2026 03:00 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Tuyển Anh sẽ chạm trán Mexico ở vòng 16 đội World Cup 2026. Đây là một trong những cặp đấu được chờ đợi nhất của giai đoạn loại trực tiếp.

Tuyển Anh được dự đoán gặp khó khăn trước Mexico. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 2/7, Anh đánh bại CHDC Congo với tỷ số 2-1 để giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026. Theo lịch thi đấu, "Tam sư" sẽ đối đầu chủ nhà Mexico trên sân vận động huyền thoại Estadio Azteca vào 7h ngày 6/7 (giờ Việt Nam).

Đây được xem là thử thách không nhỏ dành cho "Tam sư", khi họ không chỉ phải đối đầu với đội chủ nhà Mexico đang đạt phong độ cao mà còn phải thích nghi với điều kiện thi đấu đặc biệt.

Nằm ở độ cao khoảng 2.200 m so với mực nước biển, Estadio Azteca từ lâu nổi tiếng là một trong những sân đấu khắc nghiệt nhất thế giới. Không khí loãng khiến các đội khách thường gặp khó khăn về thể lực, trong khi sức ép từ hàng chục nghìn cổ động viên chủ nhà luôn tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt. Đây được xem là lợi thế đáng kể dành cho Mexico trong cuộc đối đầu quan trọng.

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Kane và đồng đội sẽ trải qua trận đấu khó khăn. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, tuyển Anh vẫn để lại nhiều dấu hỏi sau những màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục ở các trận vừa qua. Dù sở hữu đội hình gồm nhiều ngôi sao hàng đầu châu Âu, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel vẫn bộc lộ những vấn đề trong khâu triển khai lối chơi và tận dụng cơ hội.

Ở chiều ngược lại, Mexico bước vào vòng 16 đội khi toàn thắng cả 4 trận, chưa để thủng lưới lần nào. Đại diện khu vực CONCACAF cho thấy lối chơi giàu năng lượng, tốc độ và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, qua đó trở thành đối thủ không dễ bị khuất phục ngay cả trước những ứng viên vô địch.

Với lợi thế sân nhà, điều kiện thi đấu quen thuộc cùng phong độ đang lên của Mexico, tuyển Anh chắc chắn sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn ở vòng 16 đội.

CHDC Congo bất ngờ mở tỷ số 1-0 trước Anh Đêm 1/7, Brian Cipenga gây sốc khi chọc thủng lưới tuyển Anh ngay phút thứ 7, đưa CHDC Congo vượt lên dẫn 1-0 ở vòng 32 đội World Cup 2026.

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Duy Luân

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