Chẳng có cuộc so kè nào giữa Messi và Ronaldo

World Cup 2026 chứng kiến Messi tiếp tục bùng nổ trong khi Ronaldo không còn là tâm điểm của cuộc tranh luận "GOAT" (cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời).

Messi ghi dấu ấn đậm nét tại World Cup 2026, trong khi Ronaldo mờ nhạt trong cuộc đua cá nhân.

Sau khi Lionel Messi mở tỷ số trong trận Argentina thắng Cabo Verde, trên mạng xã hội X, Trey, một fan hâm mộ Manchester United và Cristiano Ronaldo với 1,7 triệu người theo dõi, viết đầy chán nản: “7 bàn thắng chỉ sau 4 trận đấu. Cứ cố ngồi xem chờ hắn ta thua để làm cái quái gì cơ chứ?”.

Sau World Cup 2022, thế giới bóng đá, hay nói chính xác hơn là các chuyên gia bóng đá toàn cầu, chính thức công nhận Messi vĩ đại hơn Ronaldo. Tưởng như cuộc tranh luận kéo dài nhiều năm đã kết thúc hoàn toàn. Tuy nhiên, trước World Cup 2026, không ít fan yêu quý Ronaldo vẫn tin tưởng rằng ở tuổi 41, tiền đạo của CLB Al-Nassr sẽ cùng Bồ Đào Nha giành chức vô địch, qua đó vượt mặt đại kình địch người Argentina.

Niềm tin đó càng có cơ sở khi dàn hảo thủ Bồ Đào Nha trình diễn phong độ ấn tượng trong mùa giải 2025/26. Bruno Fernandes giành giải “Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh”, Vitinha, João Neves và Nuno Mendes tỏa sáng rực rỡ ở đấu trường Champions League khi cùng PSG bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Chưa bao giờ đội bóng Tây Nam châu Âu có trong tay một đội hình mạnh và đồng đều đến vậy.

Thế nhưng, những gì diễn ra từ đầu World Cup 2026 cho thấy trên thực tế, chẳng hề có cuộc so kè nào giữa Messi và Ronaldo. Bởi huyền thoại người Argentina đang chơi chói sáng, cạnh tranh dữ dội với các đàn em trẻ trung, đang ở đỉnh cao sự nghiệp như Kylian Mbappe (kém Messi 11 tuổi) hay Erling Haaland (kém 13 tuổi) trên bảng xếp hạng Vua phá lưới.

Không tính số bàn thắng, vai trò và tầm ảnh hưởng chiến thuật của Messi thậm chí vượt xa Mbappe và Haaland. Còn Ronaldo thì chẳng có mặt trong bất kỳ cuộc đua nào cả.

Những con số của Ronaldo không nói lên sự thật

Công bằng mà nói, Ronaldo chơi không hề tệ tại World Cup 2026. Ở tuổi 41, anh vẫn ghi được 3 bàn thắng sau 4 trận và hai lần được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc trận đấu”.

Tuy nhiên, những con số ấn tượng đó không phản ánh đúng thực tế đóng góp của cựu tiền đạo Real Madrid. Không còn đủ thể lực để di chuyển rộng, Ronaldo chủ yếu rình rập trong vòng cấm địa đối phương, chờ đợi những đường chuyền của đồng đội.

Không có những khoảnh khắc ghi bàn, Ronaldo gần như “vô hình” trên sân, hầu như không đóng góp đáng kể vào lối chơi chung của toàn đội. Thậm chí, anh trở thành gánh nặng của các đồng đội vì hoàn toàn không tham gia pressing và hiếm khi lùi sâu phối hợp.

Messi bứt phá, Ronaldo đứng ngoài cuộc tranh luận GOAT.

Những đóng góp cụ thể của Ronaldo cũng khá hạn chế. Uzbekistan là đội bóng quá yếu (đứng thứ 50 trên bảng xếp hạng FIFA), việc thua đậm trước Bồ Đào Nha là điều dễ hiểu.

Trước Croatia, Ronaldo chỉ có một pha chạm bóng thực sự trong vòng cấm địa đối phương trước khi bị thay ra. Đó là pha ghi bàn trên chấm phạt đền. Ở thời điểm Bồ Đào Nha cần bàn thắng trước Croatia, HLV Roberto Martínez đủ thực dụng để hiểu rằng ông không thể dựa vào một cầu thủ đã 41 tuổi đang cố níu giữ hào quang quá khứ.

Danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc trận đấu” thực chất chỉ là phần thưởng của các fan Ronaldo tham gia bình chọn dành cho thần tượng của họ, chứ hoàn toàn không có giá trị về mặt chuyên môn. Trên Whoscored, Ronaldo chỉ được chấm vỏn vẹn 6,7 điểm, và Nuno Mendes mới là cầu thủ thực sự hay nhất trận với 7,7 điểm.

Những ngày qua, trên mạng xã hội, người hâm mộ Ronaldo liên tục chỉ trích bộ ba tiền vệ Bồ Đào Nha gồm Bruno Fernandes, João Neves và Vitinha chơi quá tệ, thiếu gắn kết và sáng tạo, khiến người đội trưởng bị cô lập và “đói bóng” trong vòng cấm địa. Nhưng vấn đề là việc HLV Martinez cố bám vào phương án “dồn bóng cho Ronaldo” đã làm hạn chế sự sáng tạo và linh hoạt của toàn đội.

Có thể khẳng định Ronaldo vừa là “nạn nhân”, vừa là “thủ phạm” gây ra sự cứng nhắc chiến thuật và hiệu quả tấn công thấp của tuyển Bồ Đào Nha.

Messi “là một, là riêng, là thứ nhất”

Ngược lại, chẳng có mỹ từ mới mẻ nào giới chuyên môn có thể dùng để ca ngợi những màn trình diễn của Messi tại World Cup 2026. Ở tuổi 39, Messi vẫn là khối óc và trái tim của Argentina, thậm chí gánh vác toàn bộ hàng công của đội bóng đương kim vô địch thế giới, khi các đồng đội trẻ như Lautaro Martinez và Julian Alvarez tỏ ra quá vô duyên. Anh thậm chí còn sắc bén hơn 4 năm trước với 7 bàn thắng (không có phạt đền) và một pha kiến tạo chỉ sau vỏn vẹn 4 trận đấu.

Tại sao Messi vẫn liên tục tạo ra những điều kỳ diệu trên sân bóng dù không còn nhanh nhẹn và sung mãn như trước?

Đầu tiên, HLV Lionel Scaloni đã xây dựng một hệ thống tối đa hóa tầm ảnh hưởng của Messi. Các tiền vệ Argentina thường xuyên hoán đổi vị trí để kéo giãn đội hình đối phương, tạo thế áp đảo quân số ở trung lộ hoặc hai biên. Họ kết hợp nhuần nhuyễn lối chơi một-hai chạm và những pha tăng tốc đột ngột để khai thác khoảng trống.

Ở phía trên, Martinez đóng vai trò “trạm trung chuyển” bóng và là mối đe dọa thường trực trong vòng cấm, qua đó tạo điều kiện cho Messi di chuyển vào khoảng trống giữa các tuyến hoặc khu vực “hành lang trong”. Anh buộc các hậu vệ đối phương rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: lao lên kèm thì để lộ khoảng trống phía sau, lùi sâu thì tạo không gian cho Messi cầm bóng, kiến tạo hoặc dứt điểm.

Messi tiếp tục là trung tâm của Argentina, còn Ronaldo không còn ở tâm điểm của những cuộc đua lớn.

Messi thường xuyên đi bộ để tiết kiệm thể lực, rồi tính toán chính xác thời điểm tăng tốc để xâm nhập vòng cấm. Với nhãn quan chiến thuật siêu đẳng, kỹ thuật chạm bóng tinh tế và khả năng ra quyết định chuẩn xác, anh liên tục ghi bàn cho Argentina. Bàn thắng vào lưới Cabo Verde đã thể hiện rõ những phẩm chất tinh túy của siêu sao 39 tuổi.

Chính trận đấu Argentina-Cabo Verde cũng cho thấy sự vĩ đại của Messi. Trước một đối thủ giàu thể lực, chơi phòng ngự quyết liệt, hàng tiền vệ Argentina tỏ ra đuối sức và thiếu sáng tạo, trong khi các tiền đạo chơi mờ nhạt.

Cuối cùng, vẫn là “ông già” 39 tuổi ấy tả xung hữu đột suốt trận, ghi bàn mở tỷ số, di chuyển khắp mặt sân làm bóng và kiến tạo để đồng đội ấn định chiến thắng.

Có cảm giác mỗi lần Messi chạm bóng ở khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hậu vệ Cabo Verde, khung thành thủ môn Vozinha lại rơi vào tình trạng báo động. Một cầu thủ 39 tuổi lẽ ra không thể phi thường đến thế. Chỉ có Messi là ngoại lệ trong thế giới bóng đá. Anh phá vỡ mọi giới hạn thông thường, khiến cả những anti-fan trung thành nhất của Ronaldo cũng phải thở dài bất lực.

Đừng nhắc đến Ronaldo nữa, World Cup 2026 đang chứng kiến Messi chấm dứt cuộc tranh luận “giữa Pele, Diego Maradona và Messi, ai thực sự là GOAT”.

Thời Tam Quốc, Chu Du tính toán đủ mọi cách, cuối cùng vẫn chịu thua trước Gia Cát Lượng, đến lúc chết phải thốt lên: “Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng?”. Đến cả danh tướng Đông Ngô là Lỗ Túc, người kế nhiệm Chu Du, cũng phải thừa nhận và khâm phục trí tuệ của “Ngọa Long”. Vậy, hà cớ gì mà fan Ronaldo phải khăng khăng phủ nhận sự vĩ đại vượt trội của Messi?