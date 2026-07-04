Người bước ra từ giường bệnh cứu World Cup của Ronaldo

Sau “bàn thắng vàng” giúp Bồ Đào Nha đi tiếp và Ronaldo thoát cảnh giã từ đội tuyển sớm là một góc khuất đầy kịch tính.

Goncalo Ramos giúp Bồ Đào Nha đánh bại Croatia để giành vé đi tiếp.

Cristiano Ronaldo đã làm tất cả những gì có thể ở độ tuổi 41, trước khi rời sân phút 81. Vậy mà, Bồ Đào Nha chưa thể vươn lên trước đối thủ đáng gờm. Croatia đã thực sự “bay” và quả cảm. Trận đấu rất có thể bị dìu vào hiệp phụ. Và nhìn thế trận, “Đội quân bàn cờ” đủ sức kết liễu được đối thủ trước loạt luân lưu, như cái cách họ loại tuyển Anh ở World Cup 2018, bằng nhát dao của Mario Mandzukic.

Nhưng Goncalo Ramos đã không cho điều đó xảy ra. Tân binh của AC Milan hóa ngọn hải đăng giữa vòng kiềm tỏa giữa hai trung vệ cao to (Pongracic và Gvardiol), gõ đầu ấn định. Có thể nói, Ramos chính là sự chênh lệch duy nhất giữa hai đội sáng nay.

Sau "bàn thắng vàng" ấy là cả một câu chuyện ly kỳ.

Khoảnh khắc định đoạt cuộc đối đầu nghẹt thở.

Phía sau người hùng

Hè 2023 là bản lề sự nghiệp của tiền đạo sinh năm 2001. Khi ấy, Paris Saint-Germain lại tiến hành một cuộc đại tu quy mô lớn. Họ quyết định mượn (kèm điều khoản mua đứt) Goncalo Ramos từ Benfica. Tổng chi phí là 80 triệu euro.

Mức giá cao đương nhiên đi kèm kỳ vọng lớn, đòi hỏi hiệu suất ghi bàn tốt ngay lập tức. Theo đúng lộ trình, Ramos được quy hoạch trở thành mũi nhọn tấn công chủ lực, điểm tựa tuyến đầu của "Les Parisien".

Tuy nhiên, thay vì đối đầu những hậu vệ rắn mặt của nước Pháp, mới tháng 12, tuyển thủ Bồ Đào Nha phải dấn thân vào cuộc chiến hoàn toàn khác: giành giật sự sống trên giường bệnh - chặng đường ám ảnh chỉ để có thể tự đứng vững trở lại.

Mọi thứ khởi nguồn từ một số dấu hiệu mệt mỏi nhẹ nhàng. Bác sĩ chẩn đoán anh chỉ dính một loại virus thông thường. Bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng có thể mắc phải. Thế nhưng, tình hình diễn tiến xấu với tốc độ khó tin, trở thành nhiễm trùng đại tràng nghiêm trọng. Suốt 20 ngày, thế giới như đóng sập trước mắt chàng trai trẻ. Ramos bỏ dở hoàn toàn các kế hoạch, nằm trên giường và chống chọi những cơn đau.

Thân hình hộ pháp, được trui rèn qua hàng nghìn giờ tập luyện cường độ cao, nay bị tàn phá nặng nề. Những cơn sốt cao liên miên làm hao mòn sinh lực, đi kèm tình trạng xuất huyết nội tạng đáng báo động. Những trận nôn mửa dữ dội khiến anh khó tiêu hóa bất kỳ dạng đồ ăn đặc nào.

Ramos từng gầy rộc đi khi bệnh nặng.

Trong thi đấu cường độ cao, sức mạnh tranh chấp luôn là yếu tố sống còn với một trung phong. Nó giúp họ càn lướt, tạo khoảng trống và tung ra những đòn trừng phạt. Vậy mà rất nhanh, căn bệnh hiểm nghèo tước đi lượng lớn cơ bắp của Ramos. Trong chưa đầy một tháng, anh sụt mất 8 kg. Chưa hết, Ramos phải chuyển vào khoa cấp cứu đến 5 lần để nhận liệu trình truyền dịch đường tĩnh mạch, nhằm duy trì lượng nước và những dấu hiệu sinh tồn cơ bản.

Đỉnh điểm tuyệt vọng, trớ trêu thay, diễn ra đúng đêm Giáng sinh. Một đợt tái phát nghiêm trọng xóa sạch mọi hy vọng về chuyện trở lại nhanh. Khi những đồng nghiệp tại Paris Saint-Germain gồng mình cày ải lịch mùa Đông, Ramos lầm lũi quay lại giường bệnh.

Khi căn bệnh cuối cùng cũng lùi bước vào năm 2024, Ramos rời phòng khám với bộ dạng tiều tụy. Và tất nhiên, anh chỉ còn là cái bóng mờ so với phiên bản dũng mãnh mà đội bóng nước Pháp từng khao khát.

Anh buộc phải làm lại từ đầu. Trước khi nghĩ đến việc bước ra sân tập, Ramos phải nếm trải nhiều tuần lễ phục hồi đơn độc. Anh thực hiện liệu trình nhồi nhét calo khối lượng lớn, đồng thời lao vào nâng những mức tạ điên cuồng chỉ để tìm lại sức vóc ngày nào.

Mà đâu chỉ vóc dáng, phong độ cũng sa sút không phanh. Giai đoạn suy nhược để lại di chứng nặng nề lên sự nghiệp tại Paris. Dù sở hữu những phẩm chất tốt, anh chỉ có thể đóng góp tổng 45 bàn, 10 kiến tạo sau 131 lần ra sân trên mọi mặt trận cho gã khổng lồ nước Pháp. Dấu ấn lớn nhất của Ramos tại đây lại là hình ảnh một “chuyên gia cứu giá”, với tư cách cầu thủ sở hữu số bàn thắng nhiều nhất khi vào sân từ ghế dự bị trong lịch sử PSG.

Dù sở hữu 3 chức vô địch Ligue 1 và 2 Champions League, Ramos không phải trụ cột khó thay thế ở sân Công viên các Hoàng tử. Dấu ấn cuối cùng trong màu áo này là quả luân lưu mở màn thành công trước Arsenal. Ngay sau trận chung kết, anh cập bến AC Milan với mức giá 74 triệu euro, trở thành tân binh đầu tiên dưới thời thuyền trưởng Ruben Amorim.

Ramos có nhiều danh hiệu cùng PSG nhưng chưa phải ngôi sao lớn.

Điều gì làm nên bản lĩnh?

Trở lại với trận kịch chiến tại Toronto. Không chỉ sức vóc và kỹ năng, cú dứt điểm kết liễu dường như còn mang toàn bộ ý chí của một người từng băng qua bạo bệnh. Khoảnh khắc mành lưới rung lên, cũng là lúc bóng ma ám ảnh 3 năm trước chính thức bị xua tan...

Trang chủ Milan đăng chi tiết khá bất ngờ: Ramos khởi đầu chặng đường ăn tập chuyên nghiệp không phải ở vị trí mũi nhọn cao nhất, mà là trong vai trò tiền vệ tấn công. Tức anh từng có thời gian rèn giũa nhãn quan, khả năng phân phối và đọc khoảng trống trước khi được đẩy lên đá cắm. Toàn bộ quá trình đó đã khai phá hết tiềm năng được di truyền trực tiếp từ người cha, Manuel Ramos.

Đó là một cựu cầu thủ chuyên nghiệp, dành nhiều năm cống hiến cho CLB Farense cũng như khoác áo các lứa U của Bồ Đào Nha. Là con nhà nòi, Goncalo Ramos nhanh chóng tạo ra tiếng vang ngay khi mới chập chững bước ra ánh sáng. Cột mốc đánh dấu sự xuất hiện của anh trên bản đồ bóng đá đỉnh cao chính là màn ra mắt đội một Benfica đầy ấn tượng - mất vỏn vẹn... 3 phút để lập cú đúp chớp nhoáng. Khả năng săn bàn còn từng được khẳng định qua việc chinh phục danh hiệu Vua phá lưới UEFA Youth League mùa 2019/20.

Ramos lập hat-trick trước Thụy Sĩ ở World Cup 2022.

Bước ngoặt đưa tên tuổi Goncalo Ramos bay cao và xa hơn, là màn trình diễn ấn tượng ở World Cup 2022. Lần đầu tiên được đá chính, lại ngay trận knock-out trước Thụy Sĩ, chàng trai trẻ đã lập hat-trick kèm 1 đường dọn cỗ. Thành tích ấy giúp Ramos bắt kịp một kỷ lục từng bị “phong ấn” suốt 20 năm: ghi 3 bàn ngay trong lần đầu đá chính ở World Cup của Miroslav Klose.

Phẩm chất tỏa sáng trong những thời khắc sinh tử, thực tế cũng được rèn giũa kỹ. Tiền đạo này từng gieo sầu cho hàng phòng ngự Real Madrid bằng bàn thắng quan trọng tại bán kết FIFA Club World Cup. Anh tiếp tục thể hiện thần kinh thép khi gỡ hòa ở những phút bù giờ cuối cùng trong trận tranh Siêu cúp châu Âu trước Tottenham. Bản lĩnh ấy còn được củng cố trong loạt luân lưu trước Arsenal, như đã nói.

SofaScore chấm Ramos tròn 8 điểm trước Croatia, cao nhất đội, dù Ronaldo mới được ban tổ chức lựa chọn cho danh hiệu hay nhất trận.

Và có lẽ, nhìn cái cách CR7 chạy ra ôm chầm, vỗ đầu vỗ vai đàn em sau khoảnh khắc bùng nổ, anh cũng phần nào yên tâm về người chia lửa trên hành trình còn đầy cam go.

Khoảnh khắc gây xúc động của Ronaldo và các cầu thủ Bồ Đào Nha Sau chiến thắng trước Croatia sáng 3/7, tuyển Bồ Đào Nha dành sự tri ân tới cố tiền đạo Diogo Jota. Hình ảnh đầy xúc động này nhanh chóng nhận được sự tán thưởng từ các CĐV.