Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Chỉ số giúp Kane xếp đầu nhóm tiền đạo World Cup 2026

  • Thứ năm, 9/7/2026 20:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Không chỉ bùng nổ bởi những bàn thắng, World Cup 2026 còn cho thấy cường độ thi đấu khốc liệt khi các tiền đạo hàng đầu liên tục chinh phục những cột mốc thể lực ấn tượng.

Harry chịu khó di chuyển nhất trong nhóm tiền đạo hàng đầu World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

World Cup 2026 tiếp tục chứng minh sức hấp dẫn bằng những màn trình diễn giàu tốc độ và cường độ cao. Bên cạnh cuộc đua vua phá lưới hay những màn ngược dòng nghẹt thở, các thống kê thể lực do FIFA công bố cũng mang đến góc nhìn khác về đóng góp của những ngôi sao lớn.

Theo dữ liệu từ FIFA, Harry Kane là cầu thủ di chuyển nhiều nhất trong nhóm các tiền đạo hàng đầu của giải đấu tính đến hết vòng 16 đội. Tiền đạo tuyển Anh chạy tổng cộng 53,084 km sau 5 trận, tương ứng 444 phút thi đấu (không tính thời gian bù giờ), đạt trung bình 10,7 km mỗi 90 phút.

Thống kê này cho thấy Kane không chỉ đóng vai trò trung phong săn bàn mà còn tham gia tích cực vào lối chơi chung. Chân sút của HLV Thomas Tuchel đá chính cả 5 trận và sẽ tiếp tục lĩnh xướng hàng công tuyển Anh trong cuộc đối đầu Na Uy ở tứ kết.

Xếp sau Kane là Vinicius Junior của Brazil với quãng đường 47,846 km sau 5 trận. Kylian Mbappe đứng thứ ba với 42,708 km, trong khi Cristiano Ronaldo đạt 41,472 km.

Erling Haaland, người mới thi đấu 4 trận, vẫn tích lũy được 39,440 km, cho thấy cường độ hoạt động rất cao của tiền đạo Na Uy.

Đáng chú ý, Lionel Messi đứng cuối trong nhóm sáu ngôi sao được thống kê với 35,670 km sau 5 trận và 410 phút trên sân. Dù di chuyển ít hơn các đối thủ, đội trưởng Argentina vẫn là chân sút số một của World Cup 2026 với 8 bàn thắng, cho thấy khả năng chọn thời điểm và tạo khác biệt bằng khoảnh khắc quyết định.

Những con số từ FIFA phản ánh một World Cup ngày càng đòi hỏi thể lực, tốc độ và cường độ vận động ở mức rất cao. Không chỉ cạnh tranh bằng kỹ thuật hay khả năng ghi bàn, các ngôi sao còn phải duy trì nền tảng thể chất bền bỉ để đáp ứng nhịp độ khắc nghiệt của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Mbappe, Kane đứng trước kỳ tích chưa từng có ở World Cup

Mbappe và Harry Kane có cơ hội viết nên cột mốc chưa từng xuất hiện với những tay săn bàn trong lịch sử các kỳ World Cup.

00:01 7/7/2026

World Cup 2026 phơi bày cuộc khủng hoảng số 9

Harry Kane vẫn là ngoại lệ lớn, nhưng World Cup 2026 cho thấy bóng đá đỉnh cao ngày càng ít chỗ cho mẫu trung phong thuần túy.

17:00 6/7/2026

Cuộc chiến khốc liệt nhất World Cup 2026

Messi, Haaland và Mbappe cùng chạm mốc 7 bàn, trong khi Kane bám sát phía sau, biến cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 thành màn cạnh tranh nghẹt thở.

12:00 6/7/2026

Kane nói không ra hơi sau chiến thắng trước Mexico Sáng 6/7, sau khi cùng tuyển Anh đánh bại chủ nhà Mexico 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026, Harry Kane có phát ngôn đáng chú ý.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Kane Harry Kane World Cup 2026 Harry Kane Vinicius Junior Lionel Messi Kylian Mbappe Erling Haaland Cristiano Ronaldo

    Đọc tiếp

    Diaz 'dung hinh' vi su co hy huu tai World Cup hinh anh

    Diaz 'đứng hình' vì sự cố hy hữu tại World Cup

    1 giờ trước 20:22 9/7/2026

    0

    Chứng kiến màn ẩu đả kịch liệt giữa hai phóng viên ngay tại buổi họp báo World Cup 2026, tiền vệ Brahim Diaz đi từ trạng thái sững sờ đến bật cười thích thú.

    MU chot vi tri xay sieu san van dong moi hinh anh

    MU chốt vị trí xây siêu sân vận động mới

    1 giờ trước 20:10 9/7/2026

    0

    Manchester United vừa xác nhận kế hoạch xây dựng sân vận động 100.000 chỗ ngồi tại khu vực Trafford Wharfside, hứa hẹn tạo ra cú hích kinh tế trị giá hàng tỷ bảng.

    Mourinho trao 'dac an' cho Valverde hinh anh

    Mourinho trao 'đặc ân' cho Valverde

    1 giờ trước 20:10 9/7/2026

    0

    Nhằm dập tắt những ồn ào xoay quanh Federico Valverde, huấn luyện viên Jose Mourinho chuẩn bị tổ chức cuộc gặp riêng để khẳng định vai trò đội trưởng và tương lai của anh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý