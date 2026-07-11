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Thể thao World Cup 2026

Tuyển thủ Nam Phi qua đời sau khi dự World Cup 2026

  • Thứ bảy, 11/7/2026 20:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bóng đá Nam Phi chìm trong tang thương khi tiền vệ Jayden Adams bất ngờ qua đời ở tuổi 25, chưa đầy hai tuần sau lần cuối cùng ra sân tại World Cup 2026.

Adams (số 23) vừa dự World Cup 2026 cùng tuyển Nam Phi.

Theo truyền thông địa phương, ngôi sao của CLB Mamelodi Sundowns trút hơi thở cuối cùng trong sự bàng hoàng của gia đình, đồng đội và người hâm mộ. Nguyên nhân cái chết hiện chưa được công bố.

Điều khiến nhiều người càng xót xa là một ngày trước khi thông tin buồn xuất hiện, Adams vẫn chia sẻ lại bức ảnh chụp cùng bạn gái Aqueelah trên mạng xã hội. Không ai ngờ đó lại trở thành một trong những hình ảnh cuối cùng của tiền vệ tài năng này.

Liên đoàn Cầu thủ Chuyên nghiệp Nam Phi (SAFPU) thông báo: "Chúng tôi đau buồn trước sự ra đi đột ngột của Jayden Adams. Cậu ấy vừa đại diện cho Nam Phi tại World Cup 2026 với niềm tự hào, lòng dũng cảm và sự cống hiến. Đây là mất mát không gì bù đắp được đối với gia đình, đồng đội, các CLB và cả nền bóng đá Nam Phi".

Adams trưởng thành từ lò đào tạo Stellenbosch trước khi chuyển sang Mamelodi Sundowns vào mùa hè năm ngoái. Anh có trận ra mắt tuyển quốc gia năm 2024 và nhanh chóng trở thành gương mặt đáng chú ý nơi tuyến giữa.

Tại World Cup 2026, Adams góp mặt trong 3 trận của Nam Phi. Anh đá chính ở hai cuộc đối đầu Mexico và CH Czech, trước khi vào sân từ ghế dự bị ở chiến thắng trước Hàn Quốc, giúp đội bóng giành quyền vào vòng 32 đội.

Đó cũng là lần cuối cùng Adams thi đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở vòng knock-out, Nam Phi bị đồng chủ nhà Canada loại, còn Adams không được ra sân. Trận đấu diễn ra vào ngày 29/6, chưa đầy hai tuần trước khi anh qua đời.

Highlights Nam Phi 0-1 Canada Chiến thắng 1-0 trước Nam Phi rạng sáng 29/6 giúp Canada trở thành đội đầu tiên góp mặt ở vòng 16 đội World Cup 2026.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

World Cup 2026 Tuyển Nam Phi World Cup 2026

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