Cái ôm xúc động của Courtois cho Lammens

Sáng 11/7, Thibaut Courtois ôm động viên Senne Lammens sau khi thủ thành MU mắc sai lầm khiến tuyển Bỉ thua Tây Ban Nha 1-2 ở tứ kết World Cup 2026.

Courtois bảo vệ đàn em.

Phút 70, thủ thành số một của tuyển Bỉ dính chấn thương chân và không thể tiếp tục thi đấu. Anh rời sân trong nước mắt, nhường chỗ cho Senne Lammens với lần đầu tiên được ra sân tại một kỳ World Cup.

Tỷ số lúc này là 1-1. Lammens chịu sức ép rất lớn khi vào thay người. Dù nỗ lực bảo vệ khung thành, anh lại mắc sai lầm ở những phút cuối, tạo điều kiện để Tây Ban Nha ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 và giành vé vào bán kết.

Sau khi trận đấu kết thúc, Lammens gục xuống sân với gương mặt thất thần. Thay vì trách móc hay thất vọng, Courtois trở lại sân, tiến thẳng đến người đàn em, vòng tay ôm và động viên anh giữa nỗi thất vọng của toàn đội. Đó là một cử chỉ nhỏ nhưng ý nghĩa. Courtois ở lại bên Lammens vài phút, chia sẻ và giúp thủ môn trẻ phần nào nguôi ngoai sau một đêm ác mộng.

Không dừng lại ở hành động trên sân, ngôi sao của Real Madrid còn công khai lên tiếng bảo vệ đồng đội trong buổi phỏng vấn sau trận. "Tôi thấy rất tiếc cho Senne, nhưng đó đơn giản chỉ là điều không may", Courtois chia sẻ.

Thủ thành 34 tuổi nhấn mạnh thất bại của tuyển Bỉ không phải lỗi của một cá nhân nào. Theo anh, bóng đá luôn là môn thể thao của tập thể và sai lầm là điều có thể xảy ra với bất kỳ cầu thủ nào. Phát biểu của Courtois nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Trong thời điểm Lammens chịu áp lực và chỉ trích lớn nhất sau sai lầm tại trận ra mắt World Cup, sự bảo vệ và động viên từ đàn anh được xem là liều thuốc tinh thần quý giá.

Tây Ban Nha ấn định chiến thắng 2-1 trước Bỉ Rạng sáng 11/7, Mikel Merino tận dụng cơ hội từ sai lầm của thủ thành Lammens, đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn 2-1 trước Bỉ ở tứ kết World Cup 2026.