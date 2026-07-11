Sai lầm chết người của Lammens

Sáng 11/7, màn ra mắt của Sanne Lammens hóa thành ác mộng khi anh mắc sai lầm ở phút 88, khiến tuyển Bỉ bị loại khỏi World Cup 2026.

Tây Ban Nha ấn định chiến thắng 2-1 trước Bỉ Rạng sáng 11/7, Mikel Merino tận dụng cơ hội từ sai lầm của thủ thành Lammens, đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn 2-1 trước Bỉ ở tứ kết World Cup 2026.

Bước ngoặt xảy ra ở phút 71 trên sân SoFi. Sau một tình huống tiếp đất không thuận lợi, Thibaut Courtois ôm chân đau đớn và không thể tiếp tục thi đấu. Bất đắc dĩ, HLV Bỉ trao cơ hội cho Lammens. Thủ thành thuộc biên chế MU được tung vào sân để thay thế đàn anh, đồng thời có màn ra mắt World Cup trong màu áo tuyển quốc gia.

Lúc này, tỷ số đang là 1-1. Lammens khởi đầu khá tự tin với một số tình huống xử lý an toàn. Tuy nhiên, sức ép liên tục từ Tây Ban Nha khiến thủ môn 23 tuổi dần lộ dấu hiệu căng cứng.

Bi kịch đến ở phút 88. Từ cú sút ngoài vùng cấm của Pau Cubarsi, Lammens bắt bóng không dính, để bóng nảy ra trước mặt ở chính diện khung thành, trong vùng 5,5 m. Mikel Merino lập tức ập vào đá bồi, đưa bóng vào lưới và ấn định chiến thắng 2-1 cho Tây Ban Nha.

Sai lầm duy nhất của Lammens cũng là sai lầm phải trả giá đắt nhất. Chỉ trong chưa đầy 20 phút có mặt trên sân, anh từ người được kỳ vọng thay thế Courtois trở thành tâm điểm chỉ trích khi đánh mất thế trận mà các đồng đội nỗ lực gìn giữ suốt gần cả trận.

Đây là điều đáng tiếc với Lammens khi anh trải qua mùa 2025/26 xuất sắc, rất ít khi mắc sai lầm, giúp MU cán đích Premier League ở vị trí thứ 3. Nhưng trong trận đấu quan trọng nhất cấp ĐTQG, anh lại để ói bóng, khiến Bỉ ôm hận.

Với Tây Ban Nha, chiến thắng này giúp họ giành quyền vào bán kết World Cup 2026 và sẽ chạm trán tuyển Pháp vào ngày 15/7.