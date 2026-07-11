Courtois khóc

Sáng 11/7, Thibaut Courtois không kìm được nước mắt sau khi dính chấn thương và buộc phải rời sân ở trận Bỉ thua Tây Ban Nha 1-2 thuộc tứ kết World Cup 2026.

Courtois rơi nước mắt chia tay World Cup 2026.

Phút 70, khi tỷ số đang là 1-1, thủ thành số một của tuyển Bỉ bất ngờ ngồi xuống sân, ôm chân với vẻ mặt đau đớn sau một tình huống xử lý bóng. Đội ngũ y tế lập tức vào sân chăm sóc, nhưng chỉ ít phút sau, Courtois ra dấu hiệu rằng anh không thể tiếp tục thi đấu.

Khi bảng điện tử hiện số áo thay người, thủ môn 34 tuổi lặng lẽ bước ra đường biên trong đôi mắt đỏ hoe. Những giọt nước mắt của ngôi sao đang khoác áo Real Madrid nhanh chóng trở thành hình ảnh gây xúc động mạnh với người hâm mộ trên khắp thế giới. Hầu hết cổ động viên đều bày tỏ sự cảm thông với thủ môn kỳ cựu. Trên mạng xã hội, hàng loạt lời chúc và động viên được gửi đến Courtois với hy vọng anh sớm bình phục, trở lại sân cỏ.

Bóng đá luôn mang đến những cảm xúc mãnh liệt, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc nghiệt ngã. Một chấn thương có thể cướp đi giấc mơ của bất kỳ cầu thủ nào, ngay cả với những ngôi sao đẳng cấp như Courtois.

Đáng tiếc hơn, sau khi Courtois rời sân, người thay thế anh là Senne Lammens mắc sai lầm, góp phần khiến tuyển Bỉ thua 1-2 trước Tây Ban Nha. Trên băng ghế dự bị, thủ môn 34 tuổi chỉ biết lặng người chứng kiến đội nhà gục ngã.

Sau 5 lần góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, cơ hội dự thêm một kỳ World Cup nữa của Courtois là khá mong manh.

Bỉ cân bằng tỷ số 1-1 trước Tây Ban Nha Rạng sáng 11/7, Charles De Ketelaere có cú đánh đầu chính xác vào lưới Tây Ban Nha cân bằng tỷ số 1-1 cho Bỉ ở tứ kết World Cup 2026.